Система ЭРА-ГЛОНАСС помогла зафиксировать 15 520 ДТП и ЧП
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Из общего числа зафиксированных в текущем году сигналов в 121 случае потребовалось реагирование экстренных служб, при этом 30 сигналов являлись автоматическими и 91 были отправлены в ручном режиме.
Напомним, что с 2017 года все автомобили, выпускаемые на территории РФ, а также ввозимые в Россию иномарки, обязательно должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Отметим, что многие модели, доступные на российском рынке, автопроизводители начали оборудовать терминалами раньше.
Так, в прошлом году система приняла и обработала 135 307 вызовов. Среднее количество сигналов в сутки в 2016 году составило 327 против 501 сигнала в январе 2017 года. В настоящее время в системе зарегистрированы 214 974 автомобиля.
Помимо участников аварий, кнопку часто нажимают очевидцы ДТП. Кроме того, фиксировались обращения в связи с тем, что водитель или пассажир почувствовали недомогание, поступали вызовы о заглохших или увязших в сугробе автомобилях.
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Система ЭРА-ГЛОНАСС помогла зафиксировать 15 520 ДТП и ЧП
Напомним, что с 2017 года все автомобили, выпускаемые на территории РФ, а также ввозимые в Россию иномарки, обязательно должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Отметим, что многие модели, доступные на российском рынке, автопроизводители начали оборудовать терминалами раньше. Так, в прошлом году система приняла и обработала 135 307 вызовов. Среднее количество сигналов в сутки в 2016 году составило 327 против 501 сигнала в январе 2017 года. В настоящее время в системе зарегистрированы 214 974 автомобиля. Помимо участников аварий, кнопку часто нажимают очевидцы ДТП. Кроме того, фиксировались обращения в связи с тем, что водитель или пассажир почувствовали недомогание, поступали вызовы о заглохших или увязших в сугробе автомобилях.
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