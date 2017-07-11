11 июля 2017, 14:22

Сити-кар Datsun начал оснащаться новым двигателем

Автомобильный рынок Индии пополнился новой модификацией компактного хэтчбека Datsun redi-GO, оснащенной 1-литровым бензиновым двигателем. Силовая отдача новой версии составляет 68 «лошадей».
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Максимальный крутящий момент нового двигателя составит 91 Нм, а работать он будет в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Также компания анонсирует в будущем выпуск модели с роботизированной КПП.

Список базового оснащения «малыша» явно порадует будущих владельцев. Комфорт обеспечивается с помощью кондиционера, электроусилителя руля, электростеклоподьемников, цифрового тахометра и штатной аудиосистемы. А за безопасность отвечают дневные ходовые огни и подушка безопасности водителя.

Стоимость новой версии городского хетчбэка пока не раскрывается. Предыдущая версия предлагается покупателям от 241 249 рупий - это около 225 тысяч в рублевом эквиваленте. О поставках в Россию пока не сообщается.

Напомним, что в начале 2017 года компания начала поставки спортивной версии redi-GO Sport. Эта модель ограниченной серии отличалась от предшественников внешним видом - черными наклейками на кузове, красными вставками на пластиковых колпаках и решетке радиатора. Выпуск спортивной версии был ограниченным.

Комплектации и технические характеристики

Datsun on-DO Trust 1.6 ATDatsun mi-DO 1.6 MT
Год выпуска, с2016 2014
Год выпуска, по2017 2014
Кузовседан хэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест4/5 5
Тип двигателябензиновый бензин
Мощность, л.с./ об/мин87 87 при 5100
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая механика 5
Приводпередний передний
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
ТОП-5 автомобилей для студентов
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Bazil
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
так а чего к дилеру не обратиться? просто же. чай не понтиак спрашиваешь..
Saimaa
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Сити-кар Datsun начал оснащаться новым двигателем
{{material_119576}}Максимальный крутящий момент нового двигателя составит 91 Нм, а работать он будет в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Также компания анонсирует в будущем выпуск модели с роботизированной КПП.Список базового оснащения «малыша» явно порадует будущих владельцев. Комфорт обеспечивается с помощью кондиционера, электроусилителя руля, электростеклоподьемников, цифрового тахометра и штатной аудиосистемы. А за безопасность отвечают дневные ходовые огни и подушка безопасности водителя.Стоимость новой версии городского хетчбэка пока не раскрывается. Предыдущая версия предлагается покупателям от 241 249 рупий - это около 225 тысяч в рублевом эквиваленте. О поставках в Россию пока не сообщается.Напомним, что в начале 2017 года компания начала поставки спортивной версии redi-GO Sport. Эта модель ограниченной серии отличалась от предшественников внешним видом - черными наклейками на кузове, красными вставками на пластиковых колпаках и решетке радиатора. Выпуск спортивной версии был ограниченным.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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