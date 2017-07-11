Сити-кар Datsun начал оснащаться новым двигателем
Список базового оснащения «малыша» явно порадует будущих владельцев. Комфорт обеспечивается с помощью кондиционера, электроусилителя руля, электростеклоподьемников, цифрового тахометра и штатной аудиосистемы. А за безопасность отвечают дневные ходовые огни и подушка безопасности водителя.
Стоимость новой версии городского хетчбэка пока не раскрывается. Предыдущая версия предлагается покупателям от 241 249 рупий - это около 225 тысяч в рублевом эквиваленте. О поставках в Россию пока не сообщается.
Напомним, что в начале 2017 года компания начала поставки спортивной версии redi-GO Sport. Эта модель ограниченной серии отличалась от предшественников внешним видом - черными наклейками на кузове, красными вставками на пластиковых колпаках и решетке радиатора. Выпуск спортивной версии был ограниченным.
Комплектации и технические характеристики
|Datsun on-DO Trust 1.6 AT
|Datsun mi-DO 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2016
|2014
|Год выпуска, по
|2017
|2014
|Кузов
|седан
|хэтчбек 5 дв.
|Количество дверей/мест
|4/5
|5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|87
|87 при 5100
|Объем двигателя
|1596
|1596
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|механика 5
|Привод
|передний
|передний
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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