7 июля 2017, 16:47
Skoda Auto назначила нового ответственного за продажи
С 1 сентября 2017 года Алан Фави займет пост члена Совета директоров Skoda Auto, ответственного за продажи и маркетинг. Топ-менеджер сменит на посту Вернера Айхорна, который отныне будет отвечать за аналогичное направление бренда Volkswagen в Североамериканском регионе.
Карьера Алана Фави началась в компании Citroen в 1989 году, где он в том числе занимал должность управляющего директора на разных европейских рынках. В 2009 году топ-менеджер присоединился к концерну Volkswagen Group в роли руководителя по продажам легковых автомобилей Volkswagen для рынков Европы. В 2012-м возглавил Porsche Holding Salzburg,.
Прежний ответственный за продажи и маркетинг Skoda Вернер Айхорн занял пост члена Совета директоров 1 сентября 2012 года. В этой должности он успешно реализовал масштабную продуктовую кампанию и способствовал у росту чешского бренда.
Читайте по теме
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Skoda Superb празднует пятнадцатый день рождения
24.10.2016, 14:11
Skoda начала отчёт времени до Чемпионата мира по хоккею
09.04.2016, 21:31
Крымские каникулы, Или по югу Тавриды за рулем Skoda Yeti
31.03.2016, 22:33
Skoda 1000 MBX празднует полувековой юбилей
11.03.2016, 11:54
Читайте по теме
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Skoda Superb празднует пятнадцатый день рождения
24.10.2016, 14:11
Skoda начала отчёт времени до Чемпионата мира по хоккею
09.04.2016, 21:31
Крымские каникулы, Или по югу Тавриды за рулем Skoda Yeti
31.03.2016, 22:33
Skoda 1000 MBX празднует полувековой юбилей
11.03.2016, 11:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное