7 июля 2017, 16:47

Skoda Auto назначила нового ответственного за продажи

С 1 сентября 2017 года Алан Фави займет пост члена Совета директоров Skoda Auto, ответственного за продажи и маркетинг. Топ-менеджер сменит на посту Вернера Айхорна, который отныне будет отвечать за аналогичное направление бренда Volkswagen в Североамериканском регионе.
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Карьера Алана Фави началась в компании Citroen в 1989 году, где он в том числе занимал должность управляющего директора на разных европейских рынках. В 2009 году топ-менеджер присоединился к концерну Volkswagen Group в роли руководителя по продажам легковых автомобилей Volkswagen для рынков Европы.  В 2012-м возглавил Porsche Holding Salzburg,.

Прежний ответственный за продажи и маркетинг Skoda Вернер Айхорн занял пост члена Совета директоров 1 сентября 2012 года. В этой должности он успешно реализовал масштабную продуктовую кампанию и способствовал у росту чешского бренда.

Top Manager Шкода

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda Auto назначила нового ответственного за продажи
Карьера Алана Фави началась в компании Citroen в 1989 году, где он в том числе занимал должность управляющего директора на разных европейских рынках. В 2009 году топ-менеджер присоединился к концерну Volkswagen Group в роли руководителя по продажам легковых автомобилей Volkswagen для рынков Европы.  В 2012-м возглавил Porsche Holding Salzburg,.Прежний ответственный за продажи и маркетинг Skoda Вернер Айхорн занял пост члена Совета директоров 1 сентября 2012 года. В этой должности он успешно реализовал масштабную продуктовую кампанию и способствовал у росту чешского бренда.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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