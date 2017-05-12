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12 мая 2017, 18:00

Skoda Karoq представят уже в этом месяце

Стали известны подробности о новом городском кроссовере Skoda, который станет преемником модели Yeti. Автомобиль под названием Karoq дебютирует уже 18 мая, а в продажу поступит осенью.
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По предварительным данным, в гамму моторов войдут бензиновые и дизельные надувные двигатели с диапазоном мощности от 150 до 190 сил. В качестве трансмиссии предусмотрят 6-ступенчатую МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG.

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Следующее поколение компактного кроссовера Skoda Yeti будет продаваться на мировом авторынке под именем Karoq ...
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Модель будет построена на модульной платформе MQB. Габаритная длина новинки составит 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Размер колесной базы равен 2630 мм. Также вседорожник порадует вместительным багажным отсеком: 521 литр в стандартном варианте и 1630 литров при сложенных сиденьях.

Автомобиль пропишется на конвейере Skoda в чешском городе Квасины, где сейчас выпускаются Roomster, Yeti нынешнего поколения, Kodiaq и Superb. Не исключено, что Skoda Karoq будет продаваться и в России, однако точных сведений об этом пока что нет.

Новинки и концепт кары Шкода

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda Karoq представят уже в этом месяце
По предварительным данным, в гамму моторов войдут бензиновые и дизельные надувные двигатели с диапазоном мощности от 150 до 190 сил. В качестве трансмиссии предусмотрят 6-ступенчатую МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG.{{material_118990}} Модель будет построена на модульной платформе MQB. Габаритная длина новинки составит 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Размер колесной базы равен 2630 мм. Также вседорожник порадует вместительным багажным отсеком: 521 литр в стандартном варианте и 1630 литров при сложенных сиденьях.Автомобиль пропишется на конвейере Skoda в чешском городе Квасины, где сейчас выпускаются Roomster, Yeti нынешнего поколения, Kodiaq и Superb. Не исключено, что Skoda Karoq будет продаваться и в России, однако точных сведений об этом пока что нет.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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