Skoda Karoq представят уже в этом месяце
По предварительным данным, в гамму моторов войдут бензиновые и дизельные надувные двигатели с диапазоном мощности от 150 до 190 сил. В качестве трансмиссии предусмотрят 6-ступенчатую МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG.
Модель будет построена на модульной платформе MQB. Габаритная длина новинки составит 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Размер колесной базы равен 2630 мм. Также вседорожник порадует вместительным багажным отсеком: 521 литр в стандартном варианте и 1630 литров при сложенных сиденьях.
Автомобиль пропишется на конвейере Skoda в чешском городе Квасины, где сейчас выпускаются Roomster, Yeti нынешнего поколения, Kodiaq и Superb. Не исключено, что Skoda Karoq будет продаваться и в России, однако точных сведений об этом пока что нет.
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