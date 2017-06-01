Skoda Kodiaq получил высший балл за безопасность
|Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
|2 л, 150 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
|4697 x 1882 x 1676 мм
|полный
|ДТ, 5.6 л на 100 км
|2 575 000 руб
|Все характеристики
Специалисты Euro NCAP удостоили максимальной оценки конструкцию бампера, уменьшающую риск травм ног пешеходов при наезде. Высокие баллы модель получила от экспертов также по критериям защиты таза и головы.
Кроссовер имеет фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности для водителя, боковые подушки спереди и сзади, а также шторки безопасности. Базовая комплектация подразумевает наличие 3-точечных ремней безопасности с преднатяжителями и креплений для детских кресел. Среди прочих функций – автоматическое включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении. В случае столкновения происходит автоматическая разблокировка дверей, включение аварийной сигнализации и остановка подачи топлива. Если системы автомобиля распознают неизбежное столкновение, функция Crew Protect Assist закрывает окна и люк, а также натягивает ремни безопасности. После удара функция Multi-Collision Brake активирует тормозную систему, предотвращая повторные столкновения.
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