1 июня 2017, 11:14

Skoda Kodiaq получил высший балл за безопасность

По результатам независимых краш-тестов Euro NCAP первый кроссовер Skoda - Kodiaq – получил 5 звезд. При столкновении модель обеспечивает максимальную защиту водителя и пассажиров.
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Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
2 л, 150 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 10.0 с, 194 км/ч
4697 x 1882 x 1676 мм
полный
ДТ, 5.6 л на 100 км
2 575 000 руб
Все характеристики
В ходе испытаний специалисты оценили защиту взрослых пассажиров и детей, защиту пешеходов, а также работу электронных ассистентов водителя. При боковом краш-тесте автомобиль набрал максимальный балл, обеспечив безопасность при ударе даже по наиболее уязвимым частям кузова. Эксперты высоко оценили защиту шейного отдела позвоночника пассажиров в случае удара сзади и отдельно отметили работу системы экстренного торможения.

Специалисты Euro NCAP удостоили максимальной оценки конструкцию бампера, уменьшающую риск травм ног пешеходов при наезде. Высокие баллы модель получила от экспертов также по критериям защиты таза и головы.

Кроссовер имеет фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности для водителя, боковые подушки спереди и сзади, а также шторки безопасности. Базовая комплектация подразумевает наличие 3-точечных ремней безопасности с преднатяжителями и креплений для детских кресел. Среди прочих функций – автоматическое включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении. В случае столкновения происходит автоматическая разблокировка дверей, включение аварийной сигнализации и остановка подачи топлива. Если системы автомобиля распознают неизбежное столкновение, функция Crew Protect Assist закрывает окна и люк, а также натягивает ремни безопасности. После удара функция Multi-Collision Brake активирует тормозную систему, предотвращая повторные столкновения.

Новости Шкода Кадьяк

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda Kodiaq получил высший балл за безопасность
{{params_57425}}В ходе испытаний специалисты оценили защиту взрослых пассажиров и детей, защиту пешеходов, а также работу электронных ассистентов водителя. При боковом краш-тесте автомобиль набрал максимальный балл, обеспечив безопасность при ударе даже по наиболее уязвимым частям кузова. Эксперты высоко оценили защиту шейного отдела позвоночника пассажиров в случае удара сзади и отдельно отметили работу системы экстренного торможения.Специалисты Euro NCAP удостоили максимальной оценки конструкцию бампера, уменьшающую риск травм ног пешеходов при наезде. Высокие баллы модель получила от экспертов также по критериям защиты таза и головы.Кроссовер имеет фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности для водителя, боковые подушки спереди и сзади, а также шторки безопасности. Базовая комплектация подразумевает наличие 3-точечных ремней безопасности с преднатяжителями и креплений для детских кресел. Среди прочих функций – автоматическое включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении. В случае столкновения происходит автоматическая разблокировка дверей, включение аварийной сигнализации и остановка подачи топлива. Если системы автомобиля распознают неизбежное столкновение, функция Crew Protect Assist закрывает окна и люк, а также натягивает ремни безопасности. После удара функция Multi-Collision Brake активирует тормозную систему, предотвращая повторные столкновения.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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