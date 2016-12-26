26 декабря 2016, 09:13

Skoda Kodiaq приедет в Россию в мае 2017 года

Не исключено, модель будут производить на площадке в Нижнем Новгороде. Компания окончательно определится с площадкой, после того как появятся результаты продаж импортированных авто.
Как сообщается, Skoda Kodiaq будет укомплектована бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра, генерирующим 125 и 150 л.с., а также 2-литровым мотором мощностью 180 л.с. Из опций в базовую модель должна войти система для кругового обзора, а также автономная система парковки.
 
Автомобиль был презентован в Берлине 1 сентября этого года. Габариты авто – 4697 х 1882 х 1676 мм, а колесной базы - 2 791 мм.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Kodiaq 2.0 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл6.3
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл5.3
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda Kodiaq приедет в Россию в мае 2017 года
Как сообщается, Skoda Kodiaq будет укомплектована бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра, генерирующим 125 и 150 л.с., а также 2-литровым мотором мощностью 180 л.с. Из опций в базовую модель должна войти система для кругового обзора, а также автономная система парковки. Автомобиль был презентован в Берлине 1 сентября этого года. Габариты авто – 4697 х 1882 х 1676 мм, а колесной базы - 2 791 мм.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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