Skoda Kodiaq приедет в Россию в мае 2017 года

Не исключено, модель будут производить на площадке в Нижнем Новгороде. Компания окончательно определится с площадкой, после того как появятся результаты продаж импортированных авто.
Как сообщается, Skoda Kodiaq будет укомплектована бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра, генерирующим 125 и 150 л.с., а также 2-литровым мотором мощностью 180 л.с. Из опций в базовую модель должна войти система для кругового обзора, а также автономная система парковки.
Автомобиль был презентован в Берлине 1 сентября этого года. Габариты авто – 4697 х 1882 х 1676 мм, а колесной базы - 2 791 мм.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Как сообщается, Skoda Kodiaq будет укомплектована бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра, генерирующим 125 и 150 л.с., а также 2-литровым мотором мощностью 180 л.с. Из опций в базовую модель должна войти система для кругового обзора, а также автономная система парковки. Автомобиль был презентован в Берлине 1 сентября этого года. Габариты авто – 4697 х 1882 х 1676 мм, а колесной базы - 2 791 мм.
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