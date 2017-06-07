7 июня 2017, 17:59

Skoda Kodiaq разбили на тестах. Видео

Специалисты Euro NCAP проверили безопасность Skoda Kodiaq, буквально на днях вышедшей на российский рынок. По результатам тестов кроссовер получил максимальную оценку за безопасность.
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Как следует из описания размещенного на популярном видеохостинге ролика, во время испытаний новинку разогнали до 64 км/ч. При фронтальном столкновении о деформируемый объект с 40 % перекрытием Kodiaq получил 92 % за защиту пассажира и водителя. При этом было отмечено, что при столкновении со стопроцентным перекрытием водитель может получить травму грудной клетки.
 
Защита пешехода реализована на 71 %, работа системы удержания автомобиля в полосе получила 54 %, защита 10-летнего ребёнка при фронтальном столкновении у кроссовера составила 77 %.
 
Напомним, что российские дилеры Skoda начали продажи первого в истории чешской марки кроссовера – Kodiaq – в начале июня. Автомобиль получит полностью светодиодную головную оптику, а также современные информационно-развлекательные системы с сенсорными дисплеями. Стоимость модели составит от 1 999 000 рублей.
 
В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda.
 
Впервые в истории марки для заказа доступен 3 ряд сидений. Багажное отделение новинки – рекордно большое в своем классе. Его вместимость в 7-местном варианте составляет 233 литра при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 литра при сложенных, а для 5-местной версии достигает рекордных 1 980 литров. За доплату покупателям предложат виртуальную педаль с сенсорным управлением, которая позволяет открыть багажник движением ноги под задним бампером.
 
В движение Kodiaq могут приводить бензиновые или дизельный двигатели: 1.4 TSI, который сочетается с коробкой передач DSG-6, а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Они выступают в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Комплектации и технические характеристики

Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл6.7
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл5.6
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda Kodiaq разбили на тестах. Видео
Как следует из описания размещенного на популярном видеохостинге ролика, во время испытаний новинку разогнали до 64 км/ч. При фронтальном столкновении о деформируемый объект с 40 % перекрытием Kodiaq получил 92 % за защиту пассажира и водителя. При этом было отмечено, что при столкновении со стопроцентным перекрытием водитель может получить травму грудной клетки. Защита пешехода реализована на 71 %, работа системы удержания автомобиля в полосе получила 54 %, защита 10-летнего ребёнка при фронтальном столкновении у кроссовера составила 77 %. Напомним, что российские дилеры Skoda начали продажи первого в истории чешской марки кроссовера – Kodiaq – в начале июня. Автомобиль получит полностью светодиодную головную оптику, а также современные информационно-развлекательные системы с сенсорными дисплеями. Стоимость модели составит от 1 999 000 рублей. В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda. Впервые в истории марки для заказа доступен 3 ряд сидений. Багажное отделение новинки – рекордно большое в своем классе. Его вместимость в 7-местном варианте составляет 233 литра при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 литра при сложенных, а для 5-местной версии достигает рекордных 1 980 литров. За доплату покупателям предложат виртуальную педаль с сенсорным управлением, которая позволяет открыть багажник движением ноги под задним бампером. В движение Kodiaq могут приводить бензиновые или дизельный двигатели: 1.4 TSI, который сочетается с коробкой передач DSG-6, а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Они выступают в паре с 7-ступенчатым «роботом».
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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