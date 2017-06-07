7 июня 2017, 17:59
Skoda Kodiaq разбили на тестах. Видео
Специалисты Euro NCAP проверили безопасность Skoda Kodiaq, буквально на днях вышедшей на российский рынок. По результатам тестов кроссовер получил максимальную оценку за безопасность.
Как следует из описания размещенного на популярном видеохостинге ролика, во время испытаний новинку разогнали до 64 км/ч. При фронтальном столкновении о деформируемый объект с 40 % перекрытием Kodiaq получил 92 % за защиту пассажира и водителя. При этом было отмечено, что при столкновении со стопроцентным перекрытием водитель может получить травму грудной клетки.
Защита пешехода реализована на 71 %, работа системы удержания автомобиля в полосе получила 54 %, защита 10-летнего ребёнка при фронтальном столкновении у кроссовера составила 77 %.
Напомним, что российские дилеры Skoda начали продажи первого в истории чешской марки кроссовера – Kodiaq – в начале июня. Автомобиль получит полностью светодиодную головную оптику, а также современные информационно-развлекательные системы с сенсорными дисплеями. Стоимость модели составит от 1 999 000 рублей.
В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda.
Впервые в истории марки для заказа доступен 3 ряд сидений. Багажное отделение новинки – рекордно большое в своем классе. Его вместимость в 7-местном варианте составляет 233 литра при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 литра при сложенных, а для 5-местной версии достигает рекордных 1 980 литров. За доплату покупателям предложат виртуальную педаль с сенсорным управлением, которая позволяет открыть багажник движением ноги под задним бампером.
В движение Kodiaq могут приводить бензиновые или дизельный двигатели: 1.4 TSI, который сочетается с коробкой передач DSG-6, а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Они выступают в паре с 7-ступенчатым «роботом».
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Kodiaq Style Plus 2.0d AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1968
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|6.7
|Загородный цикл
|5.1
|Смешанный цикл
|5.6
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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