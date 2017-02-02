«Заряженная» версия Octavia RS будет доступна с 230-сильным 2-литровым турбомотором. За лифтбек с 6-ступенчатой «механикой» попросят от 2 100 000 рублей, за версию с DSG6 - от 2 200 000 рублей. Универсал Combi RS будет стоить от 2 200 000 рублей за версию с «механикой» и от 2 300 000 рублей за вариант с «роботом» DSG.
«Внедорожный» универсал Octavia Scout с полным приводом, турбированным 180-сильным бензиновым 1.8 TSI и 6-диапазонной DSG будет стоить от 1 900 000 рублей. Все эти машины до сих продавались не ахти как. Теперь же, с новыми ценниками их судьба, увы, еще менее завидная.
Напомним, что обновленная Octavia дебютировала в конце октября 2016 года. На российском рынке она будет стоить от 940 000 рублей, позже показаны версия RS и модификация Scout.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Skoda объявила цены обновленных Octavia RS и Octavia Scout
{{material_117707}}«Заряженная» версия Octavia RS будет доступна с 230-сильным 2-литровым турбомотором. За лифтбек с 6-ступенчатой «механикой» попросят от 2 100 000 рублей, за версию с DSG6 - от 2 200 000 рублей. Универсал Combi RS будет стоить от 2 200 000 рублей за версию с «механикой» и от 2 300 000 рублей за вариант с «роботом» DSG. «Внедорожный» универсал Octavia Scout с полным приводом, турбированным 180-сильным бензиновым 1.8 TSI и 6-диапазонной DSG будет стоить от 1 900 000 рублей. Все эти машины до сих продавались не ахти как. Теперь же, с новыми ценниками их судьба, увы, еще менее завидная. Напомним, что обновленная Octavia дебютировала в конце октября 2016 года. На российском рынке она будет стоить от 940 000 рублей, позже показаны версия RS и модификация Scout.
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