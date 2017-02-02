2 февраля 2017, 16:00

Skoda объявила цены обновленных Octavia RS и Octavia Scout

Автомобили подорожали для российских покупателей, если сравнивать с предыдущим поколением, примерно на 60 000 – 80 000 рублей. Универсал Scout обойдется от 1 900 000 рублей, версия RS – от 2 100 000.
Skoda объявила цены обновленных Octavia RS и Octavia Scout
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На российском рынке модель будут стоить от 940 000 рублей. Свежая версия Octavia дебютировала в конце октября ...
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«Заряженная» версия Octavia RS будет доступна с 230-сильным 2-литровым турбомотором. За лифтбек с 6-ступенчатой «механикой» попросят от 2 100 000 рублей, за версию с DSG6 - от 2 200 000 рублей. Универсал Combi RS будет стоить от 2 200 000 рублей за версию с «механикой» и от 2 300 000 рублей за вариант с «роботом» DSG.
 
«Внедорожный» универсал Octavia Scout с полным приводом, турбированным 180-сильным бензиновым 1.8 TSI и 6-диапазонной DSG будет стоить от 1 900 000 рублей. Все эти машины до сих продавались не ахти как. Теперь же, с новыми ценниками их судьба, увы, еще менее завидная.
 
Напомним, что обновленная Octavia дебютировала в конце октября 2016 года. На российском рынке она будет стоить от 940 000 рублей, позже показаны версия RS и модификация Scout.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Scout 1.8 АМТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин180
Объем двигателя1798
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
Городской цикл8.1
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Skoda Scout против паркетников Nissan X-trail, Suzuki Grand Vitara и других
По теме : X-Trail 2.5 - охринительный автомобиль. Был в семье такой в эксплуатациии. Только положительные эмоции.
plasa
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
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Skoda объявила цены обновленных Octavia RS и Octavia Scout
{{material_117707}}«Заряженная» версия Octavia RS будет доступна с 230-сильным 2-литровым турбомотором. За лифтбек с 6-ступенчатой «механикой» попросят от 2 100 000 рублей, за версию с DSG6 - от 2 200 000 рублей. Универсал Combi RS будет стоить от 2 200 000 рублей за версию с «механикой» и от 2 300 000 рублей за вариант с «роботом» DSG. «Внедорожный» универсал Octavia Scout с полным приводом, турбированным 180-сильным бензиновым 1.8 TSI и 6-диапазонной DSG будет стоить от 1 900 000 рублей. Все эти машины до сих продавались не ахти как. Теперь же, с новыми ценниками их судьба, увы, еще менее завидная.  Напомним, что обновленная Octavia дебютировала в конце октября 2016 года. На российском рынке она будет стоить от 940 000 рублей, позже показаны версия RS и модификация Scout.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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