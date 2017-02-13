Skoda Octavia поможет сэкономить топливо

Автопроизводитель из Чехии собирается оборудовать новую Octavia двигателем TSI от Volkswagen. Мотор обещает быть экономичным, поскольку, по заявлениям представителей компании, расходует от 4,6 до 4,9 л/100 км пути.
Известно, что подобным двигателем оснащают Volkswagen Golf. Маркетологи Skoda рассчитывают, что экономичный мотор вызовет интерес новых покупателей к своему новому творению.
Предполагается, что Octavia с мотором 1,5 TSI появится в продаже уже в этом году. Новый двигатель придет на смену старой атмосферной силовой установке 1,4 литра. Мотор от Volkswagen будет представлен в 2 вариантах мощности: 130 и 150 л.с.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Известно, что подобным двигателем оснащают Volkswagen Golf. Маркетологи Skoda рассчитывают, что экономичный мотор вызовет интерес новых покупателей к своему новому творению. Предполагается, что Octavia с мотором 1,5 TSI появится в продаже уже в этом году. Новый двигатель придет на смену старой атмосферной силовой установке 1,4 литра. Мотор от Volkswagen будет представлен в 2 вариантах мощности: 130 и 150 л.с.
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