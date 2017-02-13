13 февраля 2017, 09:51

Skoda Octavia поможет сэкономить топливо

Автопроизводитель из Чехии собирается оборудовать новую Octavia двигателем TSI от Volkswagen. Мотор обещает быть экономичным, поскольку, по заявлениям представителей компании, расходует от 4,6 до 4,9 л/100 км пути.
Известно, что подобным двигателем оснащают Volkswagen Golf. Маркетологи Skoda рассчитывают, что экономичный мотор вызовет интерес новых покупателей к своему новому творению.
 
Предполагается, что Octavia с мотором 1,5 TSI появится в продаже уже в этом году. Новый двигатель придет на смену старой атмосферной силовой установке 1,4 литра. Мотор от Volkswagen будет представлен в 2 вариантах мощности: 130 и 150 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia 1.9 MT
Год выпуска, с1996
Год выпуска, по2000
Кузовхэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест5
Тип двигателядизель
Мощность, л.с./ об/мин90 / 66 при 4000
Объем двигателя1896
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл6.8
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Шкода Октавия

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Skoda Octavia поможет сэкономить топливо
Известно, что подобным двигателем оснащают Volkswagen Golf. Маркетологи Skoda рассчитывают, что экономичный мотор вызовет интерес новых покупателей к своему новому творению. Предполагается, что Octavia с мотором 1,5 TSI появится в продаже уже в этом году. Новый двигатель придет на смену старой атмосферной силовой установке 1,4 литра. Мотор от Volkswagen будет представлен в 2 вариантах мощности: 130 и 150 л.с.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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