Skoda представит 3 обновленные модели в 2017 году

Изменения коснутся Kodiaq, Rapid, а также Yeti. Первую новинку можно будет увидеть уже в марте, которую представят в рамках Международного автосалона в Женеве.
Кроссовер Kodiaq получит модификацию под названием Sportline trim. Внешний вид автомобиля станет несколько агрессивнее, а под его капотом будет расположен 2-литровый турбированный двигатель, способный генерировать мощность, равную 208 л.с.
Yeti в версии 2018 представят осенью 2017 года на автошоу во Франкфурте. В основу данной модели ляжет платформа MQB, которую унаследует от Kodiaq, она сделает авто на 100 кг легче. Также модель оснастят новыми мощными двигателями с отдачей от 120 до 190 л.с.
Изменения коснутся и внутренней отделки салона, который порадует увеличением пространства. Производитель побеспокоился и о безопасности водителя, добавив к оснащению транспортного средства современные системы.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Кроссовер Kodiaq получит модификацию под названием Sportline trim. Внешний вид автомобиля станет несколько агрессивнее, а под его капотом будет расположен 2-литровый турбированный двигатель, способный генерировать мощность, равную 208 л.с. Yeti в версии 2018 представят осенью 2017 года на автошоу во Франкфурте. В основу данной модели ляжет платформа MQB, которую унаследует от Kodiaq, она сделает авто на 100 кг легче. Также модель оснастят новыми мощными двигателями с отдачей от 120 до 190 л.с. Изменения коснутся и внутренней отделки салона, который порадует увеличением пространства. Производитель побеспокоился и о безопасности водителя, добавив к оснащению транспортного средства современные системы.
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