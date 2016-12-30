30 декабря 2016, 10:46

Skoda представит 3 обновленные модели в 2017 году

Изменения коснутся Kodiaq, Rapid, а также Yeti. Первую новинку можно будет увидеть уже в марте, которую представят в рамках Международного автосалона в Женеве.
Кроссовер Kodiaq получит модификацию под названием Sportline trim. Внешний вид автомобиля станет несколько агрессивнее, а под его капотом будет расположен 2-литровый турбированный двигатель, способный генерировать мощность, равную 208 л.с.
 
Yeti в версии 2018 представят осенью 2017 года на автошоу во Франкфурте. В основу данной модели ляжет платформа MQB, которую унаследует от Kodiaq, она сделает авто на 100 кг легче. Также модель оснастят новыми мощными двигателями с отдачей от 120 до 190 л.с.
 
Изменения коснутся и внутренней отделки салона, который порадует увеличением пространства. Производитель побеспокоился и о безопасности водителя, добавив к оснащению транспортного средства современные системы.
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda представит 3 обновленные модели в 2017 году
Кроссовер Kodiaq получит модификацию под названием Sportline trim. Внешний вид автомобиля станет несколько агрессивнее, а под его капотом будет расположен 2-литровый турбированный двигатель, способный генерировать мощность, равную 208 л.с. Yeti в версии 2018 представят осенью 2017 года на автошоу во Франкфурте. В основу данной модели ляжет платформа MQB, которую унаследует от Kodiaq, она сделает авто на 100 кг легче. Также модель оснастят новыми мощными двигателями с отдачей от 120 до 190 л.с. Изменения коснутся и внутренней отделки салона, который порадует увеличением пространства. Производитель побеспокоился и о безопасности водителя, добавив к оснащению транспортного средства современные системы.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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