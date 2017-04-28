Skoda привезет в Россию кроссовер Karoq
Пока что официальной информации о новинке не так много. Известно только, что в основу вседорожника ляжет «фольксвагеновская» модульная платформа MQB. В базовой комплектации под капотом, как ожидается, окажется бензиновый мотор мощностью от 125 до 220 л. с. Также покупатели смогут приобрести дизельные версии с 120- и 184-сильными агрегатами.
Чуть позже чешский автопроизводитель представит и гибридную модификацию модели, правда, информации о «начинке» такого кроссовера пока что нет. Внешность нового Karoq выполнят в стилистике Kodiaq. А сборку наладят на заводе в чешском городе Квасины.
Также в ассортименте российских дилеров Skoda вскоре может появиться новый вариант модели Octavia – дизельный. Версия будет оборудована 2-литровым дизельным двигателем, мощность которого составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 320 Нм. В качестве трансмиссии покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или роботизированную DSG.
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