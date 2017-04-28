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28 апреля 2017, 11:57

Skoda привезет в Россию кроссовер Karoq

Российские автомобилисты смогут приобрести в будущем новый вседорожник Skoda Karoq. Автомобиль, который поступит в продажу до конца текущего года, займет место в ряду бренда место Yeti.
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Пока что официальной информации о новинке не так много. Известно только, что в основу вседорожника ляжет «фольксвагеновская» модульная платформа MQB. В базовой комплектации под капотом, как ожидается, окажется бензиновый мотор мощностью от 125 до 220 л. с. Также покупатели смогут приобрести дизельные версии с 120- и 184-сильными агрегатами.

Skoda Yeti
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 049 000 до 1 472 000 Р
Объявлений: 380
Отзывов: 10

Чуть позже чешский автопроизводитель представит и гибридную модификацию модели, правда, информации о «начинке» такого кроссовера пока что нет. Внешность нового Karoq выполнят в стилистике Kodiaq. А сборку наладят на заводе в чешском городе Квасины.

Также в ассортименте российских дилеров Skoda вскоре может появиться новый вариант модели Octavia – дизельный. Версия будет оборудована 2-литровым дизельным двигателем, мощность которого составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 320 Нм. В качестве трансмиссии покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или роботизированную DSG.

Новинки и концепт кары Шкода Йети, Ети, Етти

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Тест Skoda Yeti: прирученный зверек
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
дмитрий
Skoda Yeti: версия Adventure
Здравствуйте, интересует yeti adventure outdoor 1.4
Алексей
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Skoda привезет в Россию кроссовер Karoq
Пока что официальной информации о новинке не так много. Известно только, что в основу вседорожника ляжет «фольксвагеновская» модульная платформа MQB. В базовой комплектации под капотом, как ожидается, окажется бензиновый мотор мощностью от 125 до 220 л. с. Также покупатели смогут приобрести дизельные версии с 120- и 184-сильными агрегатами.{{model_1757}} Чуть позже чешский автопроизводитель представит и гибридную модификацию модели, правда, информации о «начинке» такого кроссовера пока что нет. Внешность нового Karoq выполнят в стилистике Kodiaq. А сборку наладят на заводе в чешском городе Квасины.Также в ассортименте российских дилеров Skoda вскоре может появиться новый вариант модели Octavia – дизельный. Версия будет оборудована 2-литровым дизельным двигателем, мощность которого составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 320 Нм. В качестве трансмиссии покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или роботизированную DSG.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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