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21 апреля 2017, 17:04
Skoda работает над 4 электромобилями
Презентованная на Шанхайском автосалоне модель Skoda Vision E – «первая ласточка» в «электризации» линейки производителя. В течение 8 лет анонсированы еще несколько экологичных новинок.
Новинки покажут к 2025 году. Важно отметить, что они будут выпущены дополнительно к уже анонсированным до 2020 года.
За образец для грядущих новинок взят показанный на Шанхайском салоне концепт Vision E, о котором мы подробно рассказывали. Вполне вероятно, на него будут похожи все ближайшие новинки. В то же время Skoda пока не готова выпустить полностью электрическую модель.
В 2019 году ожидается появление гибридной версии Superb на конструкции MEB VW Group. К 2025 году готовятся 4 электрических и гибридных авто, включая Octavia и Kodiaq.
Добавим, что ранее, еще до автосалона в Шанхае, в прессе появлялась информация о серийном электрокаре Skoda EV, который анонсирован на 2020-2021 годы. Подробные технические характеристики новинки пока остаются в секрете, однако известно, что серийная версия новинки создана на базе модульной платформы MEB, разработанной инженерами Volkswagen.
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