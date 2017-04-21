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21 апреля 2017, 17:04

Skoda работает над 4 электромобилями

Презентованная на Шанхайском автосалоне модель Skoda Vision E – «первая ласточка» в «электризации» линейки производителя. В течение 8 лет анонсированы еще несколько экологичных новинок.
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Новинки покажут к 2025 году. Важно отметить, что они будут выпущены дополнительно к уже анонсированным до 2020 года.
 
За образец для грядущих новинок взят показанный на Шанхайском салоне концепт Vision E, о котором мы подробно рассказывали. Вполне вероятно, на него будут похожи все ближайшие новинки. В то же время Skoda пока не готова выпустить полностью электрическую модель.
 
В 2019 году ожидается появление гибридной версии Superb на конструкции MEB VW Group. К 2025 году готовятся 4 электрических и гибридных авто, включая Octavia и Kodiaq.
 
Добавим, что ранее, еще до автосалона в Шанхае, в прессе появлялась информация о серийном электрокаре Skoda EV, который анонсирован на 2020-2021 годы. Подробные технические характеристики новинки пока остаются в секрете, однако известно, что серийная версия новинки создана на базе модульной платформы MEB, разработанной инженерами Volkswagen.
Новинки и концепт кары Шкода

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda работает над 4 электромобилями
Новинки покажут к 2025 году. Важно отметить, что они будут выпущены дополнительно к уже анонсированным до 2020 года. За образец для грядущих новинок взят показанный на Шанхайском салоне концепт Vision E, о котором мы подробно рассказывали. Вполне вероятно, на него будут похожи все ближайшие новинки. В то же время Skoda пока не готова выпустить полностью электрическую модель. В 2019 году ожидается появление гибридной версии Superb на конструкции MEB VW Group. К 2025 году готовятся 4 электрических и гибридных авто, включая Octavia и Kodiaq. Добавим, что ранее, еще до автосалона в Шанхае, в прессе появлялась информация о серийном электрокаре Skoda EV, который анонсирован на 2020-2021 годы. Подробные технические характеристики новинки пока остаются в секрете, однако известно, что серийная версия новинки создана на базе модульной платформы MEB, разработанной инженерами Volkswagen.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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