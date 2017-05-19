Skoda рассекретила кроссовер Karoq
Автомобиль построен на хорошо известной «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. В результате длина автомобиля составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. При этом размер колесной базы достигает 2636 мм, что на 39 мм меньше, чем у соплатформенного VW Tiguan.
В силовую линейку модели вошли 2 бензиновых и 3 дизельных агрегата. В «базе» под капотом Karoq окажется литровый 3-цилиндровый турбоагрегат, мощность которого составит 115 л. с. С ним кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 10,6 секунды. Результат в 8,4 секунды обеспечит 1,5-литровая 150-сильная «четверка» с системой отключения цилиндров при небольших нагрузках.
Из дизелей покупателям предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми моторами мощностью 115 (250 Нм), 150 (340 Нм) и 190 (400 Нм) л. с. В качестве трансмиссий доступны 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.
Что касается перечня оснащения, то он будет включать светодиодные фары, электронную приборную панель, адаптивный круиз-контроль, бесконтактное открывание багажника, системы слежения за мертвыми зонами, разметку, распознавания дорожных знаков, предупреждения фронтальных столкновений. Вседорожник также получил активную подвеску с 4 режимами работы.
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