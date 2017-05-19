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19 мая 2017, 11:40

Skoda рассекретила кроссовер Karoq

В модельном ряду Skoda – перестановки. Компактный кроссовер Yeti в скором времени исчезнет из линейки производителя, а на смену ему пришел новый вседорожник Karoq.
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  Skoda рассекретила кроссовер Karoq Skoda Karoq Skoda рассекретила кроссовер Karoq
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фото
  

Автомобиль построен на хорошо известной «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. В результате длина автомобиля составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. При этом размер колесной базы достигает 2636 мм, что на 39 мм меньше, чем у соплатформенного VW Tiguan.

В силовую линейку модели вошли 2 бензиновых и 3 дизельных агрегата. В «базе» под капотом Karoq окажется литровый 3-цилиндровый турбоагрегат, мощность которого составит 115 л. с. С ним кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 10,6 секунды. Результат в 8,4 секунды обеспечит 1,5-литровая 150-сильная «четверка» с системой отключения цилиндров при небольших нагрузках.

Из дизелей покупателям предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми моторами мощностью 115 (250 Нм), 150 (340 Нм) и 190 (400 Нм) л. с. В качестве трансмиссий доступны 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Что касается перечня оснащения, то он будет включать светодиодные фары, электронную приборную панель, адаптивный круиз-контроль, бесконтактное открывание багажника, системы слежения за мертвыми зонами, разметку, распознавания дорожных знаков, предупреждения фронтальных столкновений. Вседорожник также получил активную подвеску с 4 режимами работы.

Новинки и концепт кары Шкода Карок

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda рассекретила кроссовер Karoq
Автомобиль построен на хорошо известной «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. В результате длина автомобиля составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. При этом размер колесной базы достигает 2636 мм, что на 39 мм меньше, чем у соплатформенного VW Tiguan.{{model_6342}} В силовую линейку модели вошли 2 бензиновых и 3 дизельных агрегата. В «базе» под капотом Karoq окажется литровый 3-цилиндровый турбоагрегат, мощность которого составит 115 л. с. С ним кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 10,6 секунды. Результат в 8,4 секунды обеспечит 1,5-литровая 150-сильная «четверка» с системой отключения цилиндров при небольших нагрузках.Из дизелей покупателям предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми моторами мощностью 115 (250 Нм), 150 (340 Нм) и 190 (400 Нм) л. с. В качестве трансмиссий доступны 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.Что касается перечня оснащения, то он будет включать светодиодные фары, электронную приборную панель, адаптивный круиз-контроль, бесконтактное открывание багажника, системы слежения за мертвыми зонами, разметку, распознавания дорожных знаков, предупреждения фронтальных столкновений. Вседорожник также получил активную подвеску с 4 режимами работы.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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