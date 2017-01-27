Skoda рассекретила новый Kodiaq Sportline

Спортивная версия внедорожника Kodiaq Sportline 2017 модельного года будет представлена на автосалоне в Женеве в начале марта. Но в ряде интернет-источников уже появились снимки новинки.
По данным представителей компании, Kodiaq 4×4 Sportline будет предлагаться в вариантах на 5 и на 7 мест.
Также известно, что внедорожник наделили более агрессивным аэродинамическим обвесом, новыми передним и задним бамперами, а также набором эксклюзивных двухцветных дисков 19 дюймов. Опционально можно заказать 20-дюймовые колесные диски.
Кроме того, спортивная версия кроссовера получила черные акценты, придающие внешнему виду новинки дополнительный контраст. На заднем бампере появилась серебристая полоса. Как считают автоэксперты, такое декоративное решение создает иллюзию наличия 2 патрубков выхлопной системы.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
По данным представителей компании, Kodiaq 4×4 Sportline будет предлагаться в вариантах на 5 и на 7 мест. Также известно, что внедорожник наделили более агрессивным аэродинамическим обвесом, новыми передним и задним бамперами, а также набором эксклюзивных двухцветных дисков 19 дюймов. Опционально можно заказать 20-дюймовые колесные диски. Кроме того, спортивная версия кроссовера получила черные акценты, придающие внешнему виду новинки дополнительный контраст. На заднем бампере появилась серебристая полоса. Как считают автоэксперты, такое декоративное решение создает иллюзию наличия 2 патрубков выхлопной системы.
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