Skoda разрабатывает «заряженный» Kodiaq
Новинка получит 2-литровый дизельный мотор BiTDI с 2 турбинами мощностью 237 л.с. и максимальным крутящим моментом 500 Нм, который в настоящее время устанавливается на Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, кроссовер с такой силовой установкой сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 сек.
В ближайших планах – презентация Kodiaq SportLine. Событие состоится в марте в рамках женевского автосалона. От стандартных версий новинка будет отличаться черной глянцевой решеткой радиатора, увеличенным спойлером, пластиковыми декоративными элементами на кузове и оригинальными 20-дюймовыми легкосплавными дисками.
В оснащение Skoda Kodiaq SportLine будут входить системы кругового обзора, помощи при буксировке прицепа, предотвращения столкновения, а также удержания в полосе движения, автономная система парковки.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Kodiaq 2.0 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1968
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|6.3
|Загородный цикл
|4.7
|Смешанный цикл
|5.3
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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