13 января 2017, 09:10

Skoda разрабатывает «заряженный» Kodiaq

На официальном сайте компании появилась информация о выпуске кроссовера с новым дизельным мотором, но дата презентация пока не названа. Известны некоторые технические особенности модели.

Новинка получит 2-литровый дизельный мотор BiTDI с 2 турбинами мощностью 237 л.с. и максимальным крутящим моментом 500 Нм, который в настоящее время устанавливается на Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, кроссовер с такой силовой установкой сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 сек.

В ближайших планах – презентация  Kodiaq SportLine. Событие состоится в марте в рамках женевского автосалона. От стандартных версий новинка будет отличаться черной глянцевой решеткой радиатора, увеличенным спойлером, пластиковыми декоративными элементами на кузове и оригинальными 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

В оснащение Skoda Kodiaq SportLine будут входить системы кругового обзора, помощи при буксировке прицепа, предотвращения столкновения, а также удержания в полосе движения, автономная система парковки.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Kodiaq 2.0 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл6.3
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл5.3
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda разрабатывает «заряженный» Kodiaq
Новинка получит 2-литровый дизельный мотор BiTDI с 2 турбинами мощностью 237 л.с. и максимальным крутящим моментом 500 Нм, который в настоящее время устанавливается на Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, кроссовер с такой силовой установкой сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 сек.В ближайших планах – презентация  Kodiaq SportLine. Событие состоится в марте в рамках женевского автосалона. От стандартных версий новинка будет отличаться черной глянцевой решеткой радиатора, увеличенным спойлером, пластиковыми декоративными элементами на кузове и оригинальными 20-дюймовыми легкосплавными дисками.В оснащение Skoda Kodiaq SportLine будут входить системы кругового обзора, помощи при буксировке прицепа, предотвращения столкновения, а также удержания в полосе движения, автономная система парковки.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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