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15 мая 2017, 13:22

Skoda снова достигла рекордных продаж

По итогам прошлого месяца мировые продажи Skoda составили 97 300 автомобилей, тем самым повторив свой прошлогодний рекорд. В этом месяце значительный рост был зафиксирован в Центральной (+13,7%) и Восточной Европе (+11,4%).
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В Восточной Европе, не считая Россию, в прошедшем месяце было реализовано 3 400 автомобилей, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост был зафиксирован на рынках Прибалтики (700 автомобилей, +15,5%), Сербии (600 автомобилей, +16 8%), Украины (500 автомобилей, +42,9%) и Болгарии (300 автомобилей, +19%).

В России продажи чешских машин в апреле увеличились на 8,9%, до  5 374 штук (в апреле 2016 года было реализовано 4 936 единиц). Лидерами продаж стали модели Rapid (+8,6%) и Octavia (+11,2%). Флагман бренда Superb отметил рекордный рост – 38,3%.
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Skoda снова достигла рекордных продаж
В Восточной Европе, не считая Россию, в прошедшем месяце было реализовано 3 400 автомобилей, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост был зафиксирован на рынках Прибалтики (700 автомобилей, +15,5%), Сербии (600 автомобилей, +16 8%), Украины (500 автомобилей, +42,9%) и Болгарии (300 автомобилей, +19%).В России продажи чешских машин в апреле увеличились на 8,9%, до  5 374 штук (в апреле 2016 года было реализовано 4 936 единиц). Лидерами продаж стали модели Rapid (+8,6%) и Octavia (+11,2%). Флагман бренда Superb отметил рекордный рост – 38,3%.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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