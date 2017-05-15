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15 мая 2017, 13:22
Skoda снова достигла рекордных продаж
По итогам прошлого месяца мировые продажи Skoda составили 97 300 автомобилей, тем самым повторив свой прошлогодний рекорд. В этом месяце значительный рост был зафиксирован в Центральной (+13,7%) и Восточной Европе (+11,4%).
В Восточной Европе, не считая Россию, в прошедшем месяце было реализовано 3 400 автомобилей, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост был зафиксирован на рынках Прибалтики (700 автомобилей, +15,5%), Сербии (600 автомобилей, +16 8%), Украины (500 автомобилей, +42,9%) и Болгарии (300 автомобилей, +19%).
В России продажи чешских машин в апреле увеличились на 8,9%, до 5 374 штук (в апреле 2016 года было реализовано 4 936 единиц). Лидерами продаж стали модели Rapid (+8,6%) и Octavia (+11,2%). Флагман бренда Superb отметил рекордный рост – 38,3%.
В России продажи чешских машин в апреле увеличились на 8,9%, до 5 374 штук (в апреле 2016 года было реализовано 4 936 единиц). Лидерами продаж стали модели Rapid (+8,6%) и Octavia (+11,2%). Флагман бренда Superb отметил рекордный рост – 38,3%.
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