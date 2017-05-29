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29 мая 2017, 12:09

Skoda улучшила Superb

Skoda слегка обновила свою флагманскую модель – Superb. Автомобиль получил дополнительные опции для комфорта пассажиров и водителя. Старт продаж намечен на конец текущего месяца.
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  Skoda улучшила Superb Skoda Superb, Skoda Skoda улучшила Superb
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Skoda Superb
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 294 000 до 2 494 000 Р
Так, обновленный Superb порадует наличием функции массажа для водительского кресла с вентиляцией и электроприводами, а также мультимедийной системой с сенсорными клавишами. Экран комплекса Swing увеличился с 5 до 6,5 дюйма, у Bolero и Amundsen – с 6,5 до 8 дюймов, у топового Columbus – с 8 до 9,2 дюйма.

Разработчики улучшили шумоизоляцию за счет специальной пленки между передними боковыми стеклами. Наконец, в перечне оснащения появилась система Maneuver Assist, которая останавливает машину, если замечает препятствие перед машиной при движении задним ходом.

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Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
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Skoda улучшила Superb
{{model_v2_1170}}Так, обновленный Superb порадует наличием функции массажа для водительского кресла с вентиляцией и электроприводами, а также мультимедийной системой с сенсорными клавишами. Экран комплекса Swing увеличился с 5 до 6,5 дюйма, у Bolero и Amundsen – с 6,5 до 8 дюймов, у топового Columbus – с 8 до 9,2 дюйма.Разработчики улучшили шумоизоляцию за счет специальной пленки между передними боковыми стеклами. Наконец, в перечне оснащения появилась система Maneuver Assist, которая останавливает машину, если замечает препятствие перед машиной при движении задним ходом.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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