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29 мая 2017, 12:09
Skoda улучшила Superb
Skoda слегка обновила свою флагманскую модель – Superb. Автомобиль получил дополнительные опции для комфорта пассажиров и водителя. Старт продаж намечен на конец текущего месяца.
Skoda Superb
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 294 000 до 2 494 000 Р
Разработчики улучшили шумоизоляцию за счет специальной пленки между передними боковыми стеклами. Наконец, в перечне оснащения появилась система Maneuver Assist, которая останавливает машину, если замечает препятствие перед машиной при движении задним ходом.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
По поводу места в салоне .... места меньше!!!
АААХ!!! Господи, как же я люблю такие вещи! Поддержим нашего нового автора, она блестяще справилась с Женевским салоном!
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