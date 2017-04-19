200
19 апреля 2017, 18:00
Skoda Vision E: еще один электрический купе-кроссовер
Нынешний Шанхайский автосалон отличается тем, что на нем представлено много концептов электрических кроссоверов. Skoda в этом плане – не исключение. Компания показала модель Vision E.
Кроссовер, который построен на платформе MEB, способен передвигаться на двух электрических двигателях и комплекте литий-ионных аккумуляторов с жидкостным охлаждением. Суммарная отдача «начинки» составляет 306 л. с. С такой установкой купе-кроссовер способен разогнаться до максимальных 180 км/ч, а запас хода составляет порядка 500 км.
Ранее мы писали
Audi представила прототип своего купе-кроссовера с электрическим мотором. Автомобиль под названием e-tron ...Читать далее
Прототип умеет самостоятельно находить парковочное место и занимать его. Также Vision E оснащен технологией слежения за взглядом водителя, которая позволяет следить за усталостью и выводить необходимую водителю информацию именно на экраны. И, конечно, вседорожник не лишен модной системы автономного управления.
В планах чешского автопроизводителя задействовать концептуальный автомобиль при создании серийной версии. Модели. Ожидается, что электрический купе-кроссовер пополнит модельную линейку бренда к 2025 году.
Читайте по теме
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Skoda Superb празднует пятнадцатый день рождения
24.10.2016, 14:11
Skoda начала отчёт времени до Чемпионата мира по хоккею
09.04.2016, 21:31
Крымские каникулы, Или по югу Тавриды за рулем Skoda Yeti
31.03.2016, 22:33
Skoda 1000 MBX празднует полувековой юбилей
11.03.2016, 11:54
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Читайте по теме
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Skoda Superb празднует пятнадцатый день рождения
24.10.2016, 14:11
Skoda начала отчёт времени до Чемпионата мира по хоккею
09.04.2016, 21:31
Крымские каникулы, Или по югу Тавриды за рулем Skoda Yeti
31.03.2016, 22:33
Skoda 1000 MBX празднует полувековой юбилей
11.03.2016, 11:54
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное