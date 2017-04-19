200
19 апреля 2017, 18:00

Skoda Vision E: еще один электрический купе-кроссовер

Нынешний Шанхайский автосалон отличается тем, что на нем представлено много концептов электрических кроссоверов. Skoda в этом плане – не исключение. Компания показала модель Vision E.
^
  Skoda Vision E: еще один электрический купе-кроссовер Skoda, Skoda Skoda Vision E: еще один электрический купе-кроссовер
2
фото
  

Кроссовер, который построен на платформе MEB, способен передвигаться на двух электрических двигателях и комплекте литий-ионных аккумуляторов с жидкостным охлаждением. Суммарная отдача «начинки» составляет 306 л. с. С такой установкой купе-кроссовер способен разогнаться до максимальных 180 км/ч, а запас хода составляет порядка 500 км.

Ранее мы писали
Audi представила прототип своего купе-кроссовера с электрическим мотором. Автомобиль под названием e-tron ...
Читать далее


Прототип умеет самостоятельно находить парковочное место и занимать его. Также Vision E оснащен технологией слежения за взглядом водителя, которая позволяет следить за усталостью и выводить необходимую водителю информацию именно на экраны. И, конечно, вседорожник не лишен модной системы автономного управления.

В планах чешского автопроизводителя задействовать концептуальный автомобиль при создании серийной версии. Модели. Ожидается, что электрический купе-кроссовер пополнит модельную линейку бренда к 2025 году.

Новинки и концепт кары Шкода

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Skoda Vision E: еще один электрический купе-кроссовер
Кроссовер, который построен на платформе MEB, способен передвигаться на двух электрических двигателях и комплекте литий-ионных аккумуляторов с жидкостным охлаждением. Суммарная отдача «начинки» составляет 306 л. с. С такой установкой купе-кроссовер способен разогнаться до максимальных 180 км/ч, а запас хода составляет порядка 500 км.{{material_118876}}Прототип умеет самостоятельно находить парковочное место и занимать его. Также Vision E оснащен технологией слежения за взглядом водителя, которая позволяет следить за усталостью и выводить необходимую водителю информацию именно на экраны. И, конечно, вседорожник не лишен модной системы автономного управления.В планах чешского автопроизводителя задействовать концептуальный автомобиль при создании серийной версии. Модели. Ожидается, что электрический купе-кроссовер пополнит модельную линейку бренда к 2025 году.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Пенза Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG