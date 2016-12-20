Skoda выпустила 19-миллионный авто

Юбилейным экземпляром стала Skoda Fabia, собранная на производственной линии в Млада-Болеславе. Продукция чешского бренда массово реализуется в 7 странах, на которых размещено 14 крупных торговых точек.
Марка пользуется большим спросом среди автолюбителей европейских стран. Компания является старейшим автопроизводителем в мире: первые авто начали собираться еще в 1905 году. 2016 год ознаменовался не только выходом юбилейного экземпляра, но и то, что бренд стал наиболее производительным концерном.
Руководство заключает договора о сотрудничестве с таким автогигантом, как Volkswagen, и планирует внести кардинальные изменения в процессы изготовления своей продукции.
Сравнительно недавно представлена обновленная модель Octavia, которая будет доступна в России в марте 2017 года. Автомобиль предложат в кузовах лифтбек и универсал, с широким списком опций.
В ходе обновления Octavia получила аудиосистему Bolero, а также навигационные системы Amundsen и Columbus, которые теперь управляются при помощи емкостных дисплеев с дизайном, имитирующим стеклянное покрытие. Топовая навигационная система Columbus оснащается полноразмерным 9,2-дюймовым дисплеем и точкой доступа WLAN, а также может быть оборудована модулем для SIM-карт, поддерживающим стандарт LTE для сверхбыстрого подключения к Интернету.
Для новой Octavia будет доступна линейка мощных и экономичных двигателей. На выбор будут предлагаться версии 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.) и 1,6 MPI (110 л.с.). Универсал Octavia Combi также можно будет заказать с дизельным двигателем 2 TDI мощностью 150 л.с. Для турбированных моторов на выбор доступны трансмиссии DSG-6 и DSG-7, а также 6-ступенчатая МКПП. Версия с атмосферным двигателем MPI может оснащаться 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Дизель, доступный только для универсала Octavia Combi, будет предлагаться с роботизированной трансмиссией DSG.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Марка пользуется большим спросом среди автолюбителей европейских стран. Компания является старейшим автопроизводителем в мире: первые авто начали собираться еще в 1905 году. 2016 год ознаменовался не только выходом юбилейного экземпляра, но и то, что бренд стал наиболее производительным концерном. Руководство заключает договора о сотрудничестве с таким автогигантом, как Volkswagen, и планирует внести кардинальные изменения в процессы изготовления своей продукции. Сравнительно недавно представлена обновленная модель Octavia, которая будет доступна в России в марте 2017 года. Автомобиль предложат в кузовах лифтбек и универсал, с широким списком опций. В ходе обновления Octavia получила аудиосистему Bolero, а также навигационные системы Amundsen и Columbus, которые теперь управляются при помощи емкостных дисплеев с дизайном, имитирующим стеклянное покрытие. Топовая навигационная система Columbus оснащается полноразмерным 9,2-дюймовым дисплеем и точкой доступа WLAN, а также может быть оборудована модулем для SIM-карт, поддерживающим стандарт LTE для сверхбыстрого подключения к Интернету. Для новой Octavia будет доступна линейка мощных и экономичных двигателей. На выбор будут предлагаться версии 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.) и 1,6 MPI (110 л.с.). Универсал Octavia Combi также можно будет заказать с дизельным двигателем 2 TDI мощностью 150 л.с. Для турбированных моторов на выбор доступны трансмиссии DSG-6 и DSG-7, а также 6-ступенчатая МКПП. Версия с атмосферным двигателем MPI может оснащаться 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Дизель, доступный только для универсала Octavia Combi, будет предлагаться с роботизированной трансмиссией DSG.
В избранное