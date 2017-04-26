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26 апреля 2017, 17:09
Skoda Yeti сменит название
Следующее поколение компактного кроссовера Skoda Yeti будет продаваться на мировом авторынке под именем Karoq. Автомобиль должен появиться у европейских дилеров уже осенью этого года.
С чем связано решение руководства поменять имя вседорожнику, не уточняется. Модель будет построена на модульной платформе MQB. Известно, что в силовую линейку новинки войдут бензиновый агрегат с отдачей от 125 до 220 сил. Помимо этого, покупателям предложат дизели мощностью от 120 до 184 «лошадей».
Skoda Yeti
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 049 000 до 1 472 000 Р
Чуть позже на рынок выйдет и гибридная модификация модели. Правда, информации о «начинке» такого вседорожника пока что нет. Внешность нового Yeti (Karoq) выполнят в стилистике Kodiaq. А сборку наладят на заводе в чешском городе Квасины.
В настоящий момент новый вседорожник проходит дорожные испытания. Видео этого попало в Сеть.
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Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
Здравствуйте, интересует yeti adventure outdoor 1.4
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