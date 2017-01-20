20 января 2017, 11:43

Сколько дорог отремонтировали муниципалы Ленобласти в 2016-м?

Правительство Ленинградской области озвучило результат работы муниципалитетов с областными субсидиями из регионального дорожного фонда в 2016 году, которые были потрачены на то, чтобы региональные дороги в минувшем году стали хоть чуточку ровнее.
По данным областного комитета по дорожному хозяйству общий объём субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 2016 году, составил почти 1,3 млрд рублей. На них было отремонтировано 199 км муниципальных дорог и новый мост через реку Пчевжа в Киришском районе.  
 
В 2017-м областные субсидии на капитальный ремонт дорог местного значения получат 210 муниципальных образований. При этом в дорожном Комитете администрации Ленобласти рекомендовали администрациям муниципальных районов ужесточить контроль за подрядными организациями при осуществлении дорожных работ.
 
При нарушении сроков или ненадлежащем качестве ремонта заявки поселений на очередной финансовый год не будут приниматься к рассмотрению.

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Сколько дорог отремонтировали муниципалы Ленобласти в 2016-м?
По данным областного комитета по дорожному хозяйству общий объём субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 2016 году, составил почти 1,3 млрд рублей. На них было отремонтировано 199 км муниципальных дорог и новый мост через реку Пчевжа в Киришском районе.   В 2017-м областные субсидии на капитальный ремонт дорог местного значения получат 210 муниципальных образований. При этом в дорожном Комитете администрации Ленобласти рекомендовали администрациям муниципальных районов ужесточить контроль за подрядными организациями при осуществлении дорожных работ.  При нарушении сроков или ненадлежащем качестве ремонта заявки поселений на очередной финансовый год не будут приниматься к рассмотрению.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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