Сколько новых машин приобрели в 2016 году украинцы?
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В декабре 2016 года жители Украины сообща приобрели 7 601 новых автомобилей. Это на 40% больше чем годом ранее. Всего в прошлом году в «самостийной» было реализовано 65 562 авто. По сравнению с 2015 годом, рынок вырос на 41%. Об этом информирует Ассоциация «Укравтопром».
Ее сотрудники составили рейтинг автомобильных брендов, которым украинцы отдали свои предпочтения в ушедшем году. Наибольшее количество первичных регистраций за период с января по декабрь пришлось на автомобили марки Toyota – 7 668 шт., что на 56% больше чем в 2015-м.
На 2 месте закрепился французский бренд Renault с результатом 6 389 авто, который на 52% больше чем в предыдущем году. 3 место досталось Volkswagen – 5 001 ед.
Далее в ТОП-10 в порядке убывания вошли: Skoda – 4 145 авто; KIA – 3 982 ед.; Ford – 3 612 ед. (+38%); Nissan – 3 444 авто (+29%); Hyundai – 3 396 авто (+33%); BMW – 3 073 авто (+70%). Замыкает первую десятку ЗАЗ. Малолитражки местного автопроизводителя выбрали 2 758 украинцев (-4%).
Сколько новых машин приобрели в 2016 году украинцы?
Ее сотрудники составили рейтинг автомобильных брендов, которым украинцы отдали свои предпочтения в ушедшем году. Наибольшее количество первичных регистраций за период с января по декабрь пришлось на автомобили марки Toyota – 7 668 шт., что на 56% больше чем в 2015-м. На 2 месте закрепился французский бренд Renault с результатом 6 389 авто, который на 52% больше чем в предыдущем году. 3 место досталось Volkswagen – 5 001 ед. Далее в ТОП-10 в порядке убывания вошли: Skoda – 4 145 авто; KIA – 3 982 ед.; Ford – 3 612 ед. (+38%); Nissan – 3 444 авто (+29%); Hyundai – 3 396 авто (+33%); BMW – 3 073 авто (+70%). Замыкает первую десятку ЗАЗ. Малолитражки местного автопроизводителя выбрали 2 758 украинцев (-4%).
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