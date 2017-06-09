9 июня 2017, 16:37

Следующее поколение Honda NSX может стать электрическим

Предполагается, что автомобиль переймет технологии, которые ранее использовались при разработке электрокара на основе NSX, который выступает на гонках по подъему на гору Пайкс Пик в США.
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Электрический суперкар на базе Honda NSX для соревнования представлен в минувшем году. Автомобиль имеет по электромотору на каждое колесо. Суммарная производительность двигателей болида достигает 1 500 л.с.
Серийный Honda NSX оснащен 573-сильной гибридной установкой, состоящей из турбодвигателя, 3 электромоторов и 9-диапазонной роботизированной трансмиссии.
 
По данным разработчиков, спорктар, который соревнуется на Пайкс Пик, - не просто гоночная машина. Она вполне может быть реализована в серии, даже подготовительные работы, предшествующие этому этапу, проведены.
 
В представлении инженеров, электрические гиперкары должны выдавать примерно 1 000 л.с. и набирать скорость 100 км/ч за 2,5 сек., на разгон до 200 км/ч им потребуется 6,2 сек.

Комплектации и технические характеристики

Honda NSX 3.2 24V Vtec (NA2)
Год выпуска, с1997
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин280
Объем двигателя3179
Тип трансмисииМКПП
ПриводЗадний
Городской цикл16.8
Загородный цикл9.1
ТопливоБензин АИ-95
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Следующее поколение Honda NSX может стать электрическим
Электрический суперкар на базе Honda NSX для соревнования представлен в минувшем году. Автомобиль имеет по электромотору на каждое колесо. Суммарная производительность двигателей болида достигает 1 500 л.с. Серийный Honda NSX оснащен 573-сильной гибридной установкой, состоящей из турбодвигателя, 3 электромоторов и 9-диапазонной роботизированной трансмиссии. По данным разработчиков, спорктар, который соревнуется на Пайкс Пик, - не просто гоночная машина. Она вполне может быть реализована в серии, даже подготовительные работы, предшествующие этому этапу, проведены. В представлении инженеров, электрические гиперкары должны выдавать примерно 1 000 л.с. и набирать скорость 100 км/ч за 2,5 сек., на разгон до 200 км/ч им потребуется 6,2 сек.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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