Словакия лидирует по числу произведенных машин

На 3 автозаводах страны в минувшем году собрано 1,04 млн автомобилей, в пересчете на 1 000 жителей это составляет 191 машину, что выше показателей других государств.
По словам президента республиканской ассоциации производителей автомобилей Юрая Синая, средний уровень автопроизводства в государствах Евросоюза составляет 40,8 машины на 1 000 жителей.
В целом производство автомашин в минувшем году в Словакии осталось примерно на прежнем уровне, превысив показатель 2015 года на 2 000 машин.
Сейчас в стране работают 3 автопредприятия: Volkswagen в Братиславе, Kia Motors в Жилине и PSA Peugeot Citroen в Трнаве. Через год запланировано начало производства еще на одном заводе, к строительству которого в городе Нитре на западе республики в конце прошлого года приступила британская компания Jaguar Land Rover.
Главной проблемой для автомобилестроителей является нехватка квалифицированных рабочих кадров.
По словам президента республиканской ассоциации производителей автомобилей Юрая Синая, средний уровень автопроизводства в государствах Евросоюза составляет 40,8 машины на 1 000 жителей. В целом производство автомашин в минувшем году в Словакии осталось примерно на прежнем уровне, превысив показатель 2015 года на 2 000 машин. Сейчас в стране работают 3 автопредприятия: Volkswagen в Братиславе, Kia Motors в Жилине и PSA Peugeot Citroen в Трнаве. Через год запланировано начало производства еще на одном заводе, к строительству которого в городе Нитре на западе республики в конце прошлого года приступила британская компания Jaguar Land Rover. Главной проблемой для автомобилестроителей является нехватка квалифицированных рабочих кадров.
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