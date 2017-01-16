СМИ: В Калуге приостановлена сборка Audi А6 и А8
Крупноузловая сборка в Калуге седанов А6 и A8 свернута, сообщили «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одной из дилерских компаний.
Выпуск кроссовера Q7 стоимостью от 3 750 000 рублей) продолжается. В нынешнем производственном плане, который утверждается дважды в год, предусмотрена сборка только одной модели Audi, сообщил источник, близкий к автозаводу. Заказать можно модели А6 и А8, произведенные в Калуге в 2016 году.
Кроме Audi, в Калуге производится также крупноузловая сборка кроссовера Volkswagen Touareg (на одной платформе с Q7) и LCV той же марки. Их выпуск в первом полугодии продолжится, говорит источник, поскольку сегмент кроссоверов - второй по емкости в России после B-сегмента.
Основная причина сокращения модельного ряда автомобилей Audi, собираемых в России, – невысокий спрос. Выгоднее импортировать авто, нежели собирать на территории страны.
Ранее сообщалось, что 5 моделей производителя - спорткар R8, A3 и А5 в кузове "кабриолет", купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны российским покупателям уже в текущем году.
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