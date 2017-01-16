16 января 2017, 09:20

СМИ: В Калуге приостановлена сборка Audi А6 и А8

Официального подтверждения данным пока нет. В то же время, по сведениям источников, на заводе концерна продолжится выпуск кроссоверов Q7 и модели Volkswagen.

Крупноузловая сборка в Калуге седанов А6 и A8 свернута, сообщили «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одной из дилерских компаний.

Выпуск кроссовера Q7 стоимостью от 3 750 000 рублей) продолжается. В нынешнем производственном плане, который утверждается дважды в год, предусмотрена сборка только одной модели Audi, сообщил источник, близкий к автозаводу. Заказать можно модели А6 и А8, произведенные в Калуге в 2016 году.

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Спорткар R8, A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны покупателям уже ...
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Кроме Audi, в Калуге производится также крупноузловая сборка кроссовера Volkswagen Touareg (на одной платформе с Q7) и LCV той же марки. Их выпуск в первом полугодии продолжится, говорит источник, поскольку сегмент кроссоверов - второй по емкости в России после B-сегмента.

Основная причина сокращения модельного ряда автомобилей Audi, собираемых в России, – невысокий спрос. Выгоднее импортировать авто, нежели собирать на территории страны.

Ранее сообщалось, что 5 моделей производителя - спорткар R8, A3 и А5 в кузове "кабриолет", купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны российским покупателям уже в текущем году.

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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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СМИ: В Калуге приостановлена сборка Audi А6 и А8
Крупноузловая сборка в Калуге седанов А6 и A8 свернута, сообщили «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одной из дилерских компаний. Выпуск кроссовера Q7 стоимостью от 3 750 000 рублей) продолжается. В нынешнем производственном плане, который утверждается дважды в год, предусмотрена сборка только одной модели Audi, сообщил источник, близкий к автозаводу. Заказать можно модели А6 и А8, произведенные в Калуге в 2016 году.{{material_117544}}   Кроме Audi, в Калуге производится также крупноузловая сборка кроссовера Volkswagen Touareg (на одной платформе с Q7) и LCV той же марки. Их выпуск в первом полугодии продолжится, говорит источник, поскольку сегмент кроссоверов - второй по емкости в России после B-сегмента. Основная причина сокращения модельного ряда автомобилей Audi, собираемых в России, – невысокий спрос. Выгоднее импортировать авто, нежели собирать на территории страны. Ранее сообщалось, что 5 моделей производителя - спорткар R8, A3 и А5 в кузове "кабриолет", купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны российским покупателям уже в текущем году.
2017-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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