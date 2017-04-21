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21 апреля 2017, 09:27

Смоленск лидирует по числу угонов в России

Одна из страховых компаний фиксирует снижение частоты угонов в России в целом, при этом в рейтинге отдельных населенных пунктов, наиболее «любимых» автоугонщиками, есть и Санкт-Петербург.
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Страховщики проанализировали данные по угонам транспортных средств своих клиентов, имеющих полисы КАСКО в 2016 году, а также вычислили соотношение количества угонов к общему числу застрахованных автомобилей конкретной марки. В компании считают, что данный показатель позволяет автовладельцам реально оценить риск остаться без транспортного средства.
 
По итогам 2016 года первое место по частоте угонов среди городов России занимал Смоленск с результатом 0,66 %. Вторую и третью строчки между собой разделили Санкт-Петербург и Курган, чьи показатели составили 0,29 % и 0,24 % соответственно.
 
Напомним, что в 2015 году лидерами списка были Иваново (0,64 %), Владивосток (0,36 %) и Тольятти (0,34 %). В столице частота угонов снизилась с 0,24 % до 0,2%, однако Москва поднялась с 10 места, разделив со Ставрополем пятую строчку.
 
По сравнению с 2015 годом список городов в 2016 году значительно изменился, в него попали 6 «новичков» – Курган, Кемерово, Оренбург, Ставрополь, Красноярск и Ярославль.

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Смоленск лидирует по числу угонов в России
Страховщики проанализировали данные по угонам транспортных средств своих клиентов, имеющих полисы КАСКО в 2016 году, а также вычислили соотношение количества угонов к общему числу застрахованных автомобилей конкретной марки. В компании считают, что данный показатель позволяет автовладельцам реально оценить риск остаться без транспортного средства. По итогам 2016 года первое место по частоте угонов среди городов России занимал Смоленск с результатом 0,66 %. Вторую и третью строчки между собой разделили Санкт-Петербург и Курган, чьи показатели составили 0,29 % и 0,24 % соответственно. Напомним, что в 2015 году лидерами списка были Иваново (0,64 %), Владивосток (0,36 %) и Тольятти (0,34 %). В столице частота угонов снизилась с 0,24 % до 0,2%, однако Москва поднялась с 10 места, разделив со Ставрополем пятую строчку. По сравнению с 2015 годом список городов в 2016 году значительно изменился, в него попали 6 «новичков» – Курган, Кемерово, Оренбург, Ставрополь, Красноярск и Ярославль.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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