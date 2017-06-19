19 июня 2017, 11:44
Смотрим, как прошел этап WRC-2017
В Италии состоялся этап чемпионата WRC-2017. В гонке одержал победу Отт Тянак на Ford Fiesta (команда M-Sport). Вторую и третью ступень пьедестала заняли Яри-Матти Латвала (Gazoo Racing) и Тьерри Невилль (Hyundai).
На YouTube-канале zeroundersteer появился ролик о минувшем этапе чемпионата. Создатели запечатлели самые яркие моменты ралли, опасные проезды, повороты с заносами и прыжки.
Читайте по теме
115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания
16.06.2017, 09:38
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
16.06.2017, 09:09
Что делать, если загорелся автомобиль?
14.06.2017, 12:03
«Государева дорога» стала музеем в Завидово
11.06.2017, 19:52
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
09.06.2017, 09:40
Треть петербургских дорог нуждается в ремонте
08.06.2017, 15:17
Читайте по теме
115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания
16.06.2017, 09:38
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
16.06.2017, 09:09
Что делать, если загорелся автомобиль?
14.06.2017, 12:03
«Государева дорога» стала музеем в Завидово
11.06.2017, 19:52
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
09.06.2017, 09:40
Треть петербургских дорог нуждается в ремонте
08.06.2017, 15:17
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я отнушусь к категории водителей, на которых смотрят сверху вниз, потому что женщина. И как правило, в автосерисах тоже такая же ситуация. Но в этом автосервисе мне понравилось. Здесь учтивый персонал, хорошее обслуживание и никакого намека на "обезьяну с гранатой". Быстро заменили лобовое стекло. На ...
Проходил то автомобиль А999ос78. Спустили давление во всех колёсах. Заменили передние колодки хотя старые были в хорошем состоянии. Заменили амер. Аккумулятор на дохлый б/ у чешский. Помечайте аккумуляторы когда делаете то.
для чего стоит два обратных клапана на ТНВД и на рампе , может ли из-за них двигатель не развивать обороты. Нет тяги. Поставил насос новый , и все равно нет тяги. Че делать подскажите.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное