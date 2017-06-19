19 июня 2017, 11:44

Смотрим, как прошел этап WRC-2017

В Италии состоялся этап чемпионата WRC-2017. В гонке одержал победу Отт Тянак на Ford Fiesta (команда M-Sport). Вторую и третью ступень пьедестала заняли Яри-Матти Латвала (Gazoo Racing) и Тьерри Невилль (Hyundai).
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На YouTube-канале zeroundersteer появился ролик о минувшем этапе чемпионата. Создатели запечатлели самые яркие моменты ралли, опасные проезды, повороты с заносами и прыжки.

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Смотрим, как прошел этап WRC-2017
На YouTube-канале zeroundersteer появился ролик о минувшем этапе чемпионата. Создатели запечатлели самые яркие моменты ралли, опасные проезды, повороты с заносами и прыжки.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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