26 июня 2017, 18:01

Снимки свежей генерации BMW X3 попали в сеть

Офис BMW в Гонконге распространил первые официальные изображения кроссовера X3 следующего поколения, причем произошло это еще до премьеры новинки и не понятно, насколько «случайно».
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На опубликованных в интернет-источниках фотографиях обновленный BMW X3 изображен во всех деталях и без маскировки, правда, подкачало разрешение. Тем не менее, знатокам марки понятно, что пропорции, профиль и внешняя стилистика авто остались практически неизменными. Заметно изменилась вся светотехника и радиаторная решетка.
 
BMW X3
Выпускается с 2004 г.
Новый от 2 780 000 до 3 740 000 Р
Объявлений: 219
Отзывов: 4
 
Прежними, судя по всему, останутся и габариты нового X3, но авто станет легче благодаря новой платформе CLAR, которую использовали в BMW 5 Series последней генерации. Ожидается, что уменьшение массы составит 50-100 кг в зависимости от версии.
 
Ожидается, что в Гонконге первоначально будут доступны дизельные версии xDrive20d и xDrive30d, а также «подогретая» бензиновая модификация M40i с 360-сильным 6-цилиндровым мотором.
 
Напомним, что новый BMW X3 получит «заряженную» М-версию. Ожидается, что такой кроссовер оснастят двигателем мощностью 430 л.с.
 
Производство новинки будет запущено в августе, а осенью первые экземпляры поступят на рынок.

Комплектации и технические характеристики

BMW X3 xDrive35i 3.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин306
Объем двигателя2979
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл10.7
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Вопрос знатокам по подвеске
чтото садит аккумулятор с чего начать искать
санек
подвеска на bmwX3
| подскажите из-за чего на машине слишком жесткая подвеска, может проблема в амортизаторах или еще в чем то? Жесткая то она из-за амортизаторов, можно конечно смягчить, но надо обращаться в сервис
LenikC
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Снимки свежей генерации BMW X3 попали в сеть
На опубликованных в интернет-источниках фотографиях обновленный BMW X3 изображен во всех деталях и без маскировки, правда, подкачало разрешение. Тем не менее, знатокам марки понятно, что пропорции, профиль и внешняя стилистика авто остались практически неизменными. Заметно изменилась вся светотехника и радиаторная решетка. {{model_139}} Прежними, судя по всему, останутся и габариты нового X3, но авто станет легче благодаря новой платформе CLAR, которую использовали в BMW 5 Series последней генерации. Ожидается, что уменьшение массы составит 50-100 кг в зависимости от версии. Ожидается, что в Гонконге первоначально будут доступны дизельные версии xDrive20d и xDrive30d, а также «подогретая» бензиновая модификация M40i с 360-сильным 6-цилиндровым мотором. Напомним, что новый BMW X3 получит «заряженную» М-версию. Ожидается, что такой кроссовер оснастят двигателем мощностью 430 л.с. Производство новинки будет запущено в августе, а осенью первые экземпляры поступят на рынок.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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