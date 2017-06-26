26 июня 2017, 18:01
Снимки свежей генерации BMW X3 попали в сеть
Офис BMW в Гонконге распространил первые официальные изображения кроссовера X3 следующего поколения, причем произошло это еще до премьеры новинки и не понятно, насколько «случайно».
На опубликованных в интернет-источниках фотографиях обновленный BMW X3 изображен во всех деталях и без маскировки, правда, подкачало разрешение. Тем не менее, знатокам марки понятно, что пропорции, профиль и внешняя стилистика авто остались практически неизменными. Заметно изменилась вся светотехника и радиаторная решетка.
Прежними, судя по всему, останутся и габариты нового X3, но авто станет легче благодаря новой платформе CLAR, которую использовали в BMW 5 Series последней генерации. Ожидается, что уменьшение массы составит 50-100 кг в зависимости от версии.
Ожидается, что в Гонконге первоначально будут доступны дизельные версии xDrive20d и xDrive30d, а также «подогретая» бензиновая модификация M40i с 360-сильным 6-цилиндровым мотором.
Напомним, что новый BMW X3 получит «заряженную» М-версию. Ожидается, что такой кроссовер оснастят двигателем мощностью 430 л.с.
Производство новинки будет запущено в августе, а осенью первые экземпляры поступят на рынок.
Комплектации и технические характеристики
|BMW X3 xDrive35i 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|306
|Объем двигателя
|2979
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.7
|Загородный цикл
|6.9
|Смешанный цикл
|8.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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02.12.2016, 09:20
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
чтото садит аккумулятор с чего начать искать
| подскажите из-за чего на машине слишком жесткая подвеска, может проблема в амортизаторах или еще в чем то? Жесткая то она из-за амортизаторов, можно конечно смягчить, но надо обращаться в сервис
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