Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь
Дело в том, что эти требования, значительно различающиеся в тех или иных государствах, могут стать чуть ли не основной проблемой для автопутешественников и профессиональных водителей. У стран, даже в рамках Евросоюза, слишком непохожие географическое положение и климатические условия.
А хуже всего то, что нормативные акты могут быть разными в нескольких регионах и административных единицах внутри одной страны. Примеры? Пожалуйста: Португалия, Германия, Италия и т.п.
Далеко не во всех странах Европы зимние шины обязательны к использованию в календарную зиму. Среди таких «лояльных» государств можно выделить Венгрию, Великобританию, Данию и Грецию. В скандинавских Норвегии и Швеции, наоборот, сезонную резину жестко предписано устанавливать местным гражданам, при этом на автомобили иностранцев сие законодательство не распространяется. Интересно и другое: нигде в холодное время года зимние шины не запрещены. И совсем другие порядки, когда речь заходит о шипованных покрышках.
Одни страны напрочь отказывают использовать на своих дорогах шипы. Другие, как, например, Бельгия, разрешают в строго ограниченный период (с 1 ноября по 31 марта), причем, исключительно на автомобилях массой до 3,5 тонны. Встречается также ограничение скорости для шипованных шин, которое бывает разным. К примеру, в Дании - 110 км/ч на трассе и до 80 км/ч на других дорогах; в Финляндии - 90 км/ч за городом и 50 км/ч в городе при обязательном значке «шипы».
В разных государствах не существует и единого понятия шин для холодного сезона. Так, в большинстве мест достаточно значка «M+S» (M&S, M.S.) на боковине, каким маркируются не только зимние шины, но и всесезонные. Continental рекомендует устанавливать шины с дополнительным значком 3PMSF (3 горных пика и снежинка), который прямо указывает, что шина – зимняя, и никакая иначе.
Удивительно, но до сих пор в мире не выработаны нормативы по разграничению регионов, где используются так называемые шины для мягкой зимы и модели для суровых условий, это отдано на усмотрение автовладельцев. Специалисты обращают внимание на то, что нормативные акты о зимней резине в разных странах нередко меняются и дорабатываются. Как правило, это касается сроков ее обязательной эксплуатации, поэтому следует обязательно перепроверять эту информацию непосредственно перед поездкой.
Грамотной будет покупка таких нешипованных моделей шин, которые одинаково надежно ведут себя на снегу, льду, мокром и сухом асфальте и не вступают в противоречие с законодательством практически ни в одной стране. Особенно это актуально при пересечении нескольких регионов с различной нормативной базой.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное