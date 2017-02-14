14 февраля 2017, 06:32

Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь

Практически все страны Ближнего и Дальнего зарубежья располагают таким законодательством, которое определяет порядок зимней эксплуатации автомобиля. Одним из наиболее важных пунктов в нем являются требования к шинам.
  Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь
4
фото
  

Дело в том, что эти требования, значительно различающиеся в тех или иных государствах, могут стать чуть ли не основной проблемой для автопутешественников и профессиональных водителей. У стран, даже в рамках Евросоюза, слишком непохожие географическое положение и климатические условия.

Ранее мы писали
Сервисмены Continental рекомендуют включать перестановку шин в обязательную часть техобслуживания автомобиля ...
Читать далее

А хуже всего то, что нормативные акты могут быть разными в нескольких регионах и административных единицах внутри одной страны. Примеры? Пожалуйста: Португалия, Германия, Италия и т.п.

Далеко не во всех странах Европы зимние шины обязательны к использованию в календарную зиму. Среди таких «лояльных» государств можно выделить Венгрию, Великобританию, Данию и Грецию. В скандинавских Норвегии и Швеции, наоборот, сезонную резину жестко предписано устанавливать местным гражданам, при этом на автомобили иностранцев сие  законодательство не распространяется. Интересно и другое: нигде в холодное время года зимние шины не запрещены. И совсем другие порядки, когда речь заходит о шипованных покрышках.

Одни страны напрочь отказывают использовать на своих дорогах шипы. Другие, как, например, Бельгия, разрешают в строго ограниченный период (с 1 ноября по 31 марта), причем, исключительно на автомобилях массой до 3,5 тонны. Встречается также ограничение скорости для шипованных шин, которое бывает разным. К примеру, в Дании - 110 км/ч на трассе и до 80 км/ч на других дорогах; в Финляндии - 90 км/ч за городом и 50 км/ч в городе при обязательном значке «шипы».

Шинные шипы состоят из 2 деталей: корпус (удерживает шип в протекторе в течение всего срока службы покрышки) и твердосплавная вставка( вгрызается в поверхность дороги, при этом увеличивает коэффициент сцепляемости на скользкой дороге). Для изготовления вставки обычно используют карбид вольфрама с примесями карбида ниобия и титана. Ещё ряд соединений остаётся втайне. Плотность может достигать значения 1500 единиц по Викерсу.

В разных государствах не существует и единого понятия шин для холодного сезона. Так, в большинстве мест достаточно значка «M+S» (M&S, M.S.) на боковине, каким маркируются не только зимние шины, но и всесезонные. Continental рекомендует устанавливать шины с дополнительным значком 3PMSF (3 горных пика и снежинка), который прямо указывает, что шина – зимняя, и никакая иначе.

Удивительно, но до сих пор в мире не выработаны нормативы по разграничению регионов, где используются так называемые шины для мягкой зимы и модели для суровых условий, это отдано на усмотрение автовладельцев. Специалисты обращают внимание на то, что нормативные акты о зимней резине в разных странах нередко меняются и дорабатываются. Как правило, это касается сроков ее обязательной эксплуатации, поэтому следует обязательно перепроверять эту информацию непосредственно перед поездкой.

Грамотной будет покупка таких нешипованных моделей шин, которые одинаково надежно ведут себя на снегу, льду, мокром и сухом асфальте и не вступают в противоречие с законодательством практически ни в одной стране. Особенно это актуально при пересечении нескольких регионов с различной нормативной базой.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Проблемы с электрикой
Проблемы с электроникой начались после капитального ремонта двигателя, пришлось добираться на СТО не своим ходом. После не долгой ttp:// avtoelektrika.kz/ avtoelektrik-astane/ разборки сразу же усттанили причину.
Vadim1
«АвтоВАЗ» готовит 2 новинки
ПОСТАВЬТЕ НА XРЕЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
ИГОРЬ
Код разблокировки магнитолы 6000CD
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код разблокировки магнитолы Форд Фьюжн серийный номер V274350. Заранее благодарен
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Со своим «шинным» уставом в чужое законодательство не лезь
Дело в том, что эти требования, значительно различающиеся в тех или иных государствах, могут стать чуть ли не основной проблемой для автопутешественников и профессиональных водителей. У стран, даже в рамках Евросоюза, слишком непохожие географическое положение и климатические условия. {{material_115754}} А хуже всего то, что нормативные акты могут быть разными в нескольких регионах и административных единицах внутри одной страны. Примеры? Пожалуйста: Португалия, Германия, Италия и т.п.Далеко не во всех странах Европы зимние шины обязательны к использованию в календарную зиму. Среди таких «лояльных» государств можно выделить Венгрию, Великобританию, Данию и Грецию. В скандинавских Норвегии и Швеции, наоборот, сезонную резину жестко предписано устанавливать местным гражданам, при этом на автомобили иностранцев сие  законодательство не распространяется. Интересно и другое: нигде в холодное время года зимние шины не запрещены. И совсем другие порядки, когда речь заходит о шипованных покрышках.Одни страны напрочь отказывают использовать на своих дорогах шипы. Другие, как, например, Бельгия, разрешают в строго ограниченный период (с 1 ноября по 31 марта), причем, исключительно на автомобилях массой до 3,5 тонны. Встречается также ограничение скорости для шипованных шин, которое бывает разным. К примеру, в Дании - 110 км/ч на трассе и до 80 км/ч на других дорогах; в Финляндии - 90 км/ч за городом и 50 км/ч в городе при обязательном значке «шипы».{{photo_text_29}} В разных государствах не существует и единого понятия шин для холодного сезона. Так, в большинстве мест достаточно значка «M+S» (M&S, M.S.) на боковине, каким маркируются не только зимние шины, но и всесезонные. Continental рекомендует устанавливать шины с дополнительным значком 3PMSF (3 горных пика и снежинка), который прямо указывает, что шина – зимняя, и никакая иначе.Удивительно, но до сих пор в мире не выработаны нормативы по разграничению регионов, где используются так называемые шины для мягкой зимы и модели для суровых условий, это отдано на усмотрение автовладельцев. Специалисты обращают внимание на то, что нормативные акты о зимней резине в разных странах нередко меняются и дорабатываются. Как правило, это касается сроков ее обязательной эксплуатации, поэтому следует обязательно перепроверять эту информацию непосредственно перед поездкой.Грамотной будет покупка таких нешипованных моделей шин, которые одинаково надежно ведут себя на снегу, льду, мокром и сухом асфальте и не вступают в противоречие с законодательством практически ни в одной стране. Особенно это актуально при пересечении нескольких регионов с различной нормативной базой.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG