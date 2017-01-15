Собрался на автобусе в Псков? Предъяви паспорт

Автотранспортные предприятия ввели обязательную проверку и регистрацию документов пассажиров, отправляющихся по маршруту Санкт-Петербург - Псков. Это означает, что теперь в дорогу надо брать не только себя родного, но и паспорт.
Мера вводится в соответствии со ст. №11 Федерального закона от 09.02 2007 года №16 «О транспортной безопасности», который предусматривает передачу в единую централизованную базу персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств.
В псковской компании «Автофаворит» обязательные проверка и сканирование документов, удостоверяющих личность, введены еще 15 декабря 2016 года. В Пскове проверка и сканирование проводят перед посадкой на рейс в зале ожидания «Автофаворита» диспетчерами, а в Санкт-Петербурге - при посадке в автобус водителем.
Сотрудники компании предупреждают: «Если вы едете с нами в первый раз, наличие паспорта обязательно, в противном случае, мы будем вынуждены отказать вам в посадке.
При повторных поездках паспорт предъявлять не нужно, т.к. ваши данные уже будут в нашей системе, но на всякий случай иметь его при себе необходимо. Интересно, что другой псковский перевозчик - «Стрижи» просит предоставлять паспортные данные уже при бронировании места в автобус.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Мера вводится в соответствии со ст. №11 Федерального закона от 09.02 2007 года №16 «О транспортной безопасности», который предусматривает передачу в единую централизованную базу персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств. {{material_41599}} В псковской компании «Автофаворит» обязательные проверка и сканирование документов, удостоверяющих личность, введены еще 15 декабря 2016 года. В Пскове проверка и сканирование проводят перед посадкой на рейс в зале ожидания «Автофаворита» диспетчерами, а в Санкт-Петербурге - при посадке в автобус водителем. Сотрудники компании предупреждают: «Если вы едете с нами в первый раз, наличие паспорта обязательно, в противном случае, мы будем вынуждены отказать вам в посадке. При повторных поездках паспорт предъявлять не нужно, т.к. ваши данные уже будут в нашей системе, но на всякий случай иметь его при себе необходимо. Интересно, что другой псковский перевозчик - «Стрижи» просит предоставлять паспортные данные уже при бронировании места в автобус.
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