5 июля 2017, 09:00

Содержание дорог обещают улучшить

Ленинградская область переходит на 2-летние контракты по обслуживанию трасс регионального значения. Ожидается, что такое изменение благоприятным образом скажется на состоянии дорожной сети региона.
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По словам председателя областного дорожного комитета Юрия Запалатского, новая система поможет подрядным организациями лучше планировать свою работу: закупать необходимые материалы на перспективу, брать в лизинг новую технику и использовать современные технологии.

В текущем году балансодержатель областных дорог заключил 5 государственных контрактов на содержание трасс на общую сумму около 5 млрд рублей. Срок выполнения работ – до середины 2019 года.

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Содержание дорог обещают улучшить
По словам председателя областного дорожного комитета Юрия Запалатского, новая система поможет подрядным организациями лучше планировать свою работу: закупать необходимые материалы на перспективу, брать в лизинг новую технику и использовать современные технологии. В текущем году балансодержатель областных дорог заключил 5 государственных контрактов на содержание трасс на общую сумму около 5 млрд рублей. Срок выполнения работ – до середины 2019 года.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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