5 июля 2017, 09:00
Содержание дорог обещают улучшить
Ленинградская область переходит на 2-летние контракты по обслуживанию трасс регионального значения. Ожидается, что такое изменение благоприятным образом скажется на состоянии дорожной сети региона.
По словам председателя областного дорожного комитета Юрия Запалатского, новая система поможет подрядным организациями лучше планировать свою работу: закупать необходимые материалы на перспективу, брать в лизинг новую технику и использовать современные технологии.
В текущем году балансодержатель областных дорог заключил 5 государственных контрактов на содержание трасс на общую сумму около 5 млрд рублей. Срок выполнения работ – до середины 2019 года.
Читайте по теме
Как сделать перевозку детей безопасной?
05.07.2017, 09:34
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками
02.07.2017, 19:30
В правильной ли обуви мы садимся за руль?
01.07.2017, 19:05
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Читайте по теме
Как сделать перевозку детей безопасной?
05.07.2017, 09:34
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками
02.07.2017, 19:30
В правильной ли обуви мы садимся за руль?
01.07.2017, 19:05
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
Сервис хороший
Маловато у нас их еще, но машина интересная, сам смотрел снаружи хорошо выглядит, и сделано как буд-то качественно, внутрь не заглядывал, но вроде красиво все, судя по списку опций даже в базе хорошо зяржены.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное