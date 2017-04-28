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28 апреля 2017, 09:48
Составлен рейтинг авто, выбираемых российскими семьями
Автоэксперты назвали оптимальные модели машин для среднестатистической российской семьи. В списке есть как отечественные автомобили, так и ввозимые из-за рубежа.
Опрошенные некоторыми СМИ аналитики утверждают, что первым в рейтинге по надежности, безопасности, практичности и комфорту стоит Kia Sportage, за ним следует Ford Kuga с большим багажным отделением и высоким уровнем комфорта. В рейтинге также участвует минивэн Kia Soul.
В семьях, где больше одного ребенка, а также имеются другие близкие родственники, нередко отдают предпочтение 7-местному Nissan Qashqai.
Некоторые эксперты считают, что россияне вполне могут использовать в качестве семейного авто Lada Largus, стоимость которого варьируется в районе 700 000 рублей, а для семей, состоящих из четырех человек вполне хватает Lada Vesta.
Ключевыми характеристиками для попадания автомобиля в рейтинг были безопасность и вместительность, а также цена авто.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Реально Lada Largus хана!!!
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Не приживется он в России с такой ценой.
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