Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей в мире
Награду «Top Safety Pick+» получили представительский седан Lincoln Continental 2017 модельного года, немецкий флагман Mercedes-Benz E-Class и японский премиальный седан Toyota Avalon. Благодаря ряду систем пассивной и активной безопасности, эти автомобили составили тройку лидеров. В отчете о результатах тестирования указывается, что именно это модели получили максимальное количество баллов в ряде испытаний. Как говорят эксперты, водителю и пассажирам этих автомобилей грозит гораздо меньшая вероятность серьезной травмы или летального исхода даже в серьезной аварии.
Toyota Avalon смогла занять лидирующие позиции благодаря серьезной доработке, проведенной в марте 2017 года. Инженеры японского бренда заменили ряд функциональных деталей, что вывело безопасность на максимальный уровень. Оценку «хорошо» заслужили модели Tesla Model S, Chevrolet Impala и Ford Taurus.
Комплектации и технические характеристики
|Lincoln Continental 4.6 V8 32V
|Год выпуска, с
|1995
|Год выпуска, по
|2002
|Кузов
|Седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|Распределенный впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|279
|Объем двигателя
|4601
|Тип трансмисии
|АКПП
|Привод
|Передний
|Городской цикл
|13.8
|Загородный цикл
|9.8
|Топливо
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
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