7 июля 2017, 18:02

Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей в мире

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) в штате Флорида, США опубликовал тройку самых безопасных автомобилей в мире. Это модели, которые получили награду «Top Safety Pick+» в нынешнем году.
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Главным критерием отбора стали результаты краш-тестов, неоднократно проводившихся с автомобилями разных марок. Оценивалась безопасность водителя и пассажиров при разных условиях столкновения.

Награду «Top Safety Pick+» получили представительский седан Lincoln Continental 2017 модельного года, немецкий флагман Mercedes-Benz E-Class и японский премиальный седан Toyota Avalon. Благодаря ряду систем пассивной и активной безопасности, эти автомобили составили тройку лидеров. В отчете о результатах тестирования указывается, что именно это модели получили максимальное количество баллов в ряде испытаний. Как говорят эксперты, водителю и пассажирам этих автомобилей грозит гораздо меньшая вероятность серьезной травмы или летального исхода даже в серьезной аварии.

Toyota Avalon смогла занять лидирующие позиции благодаря серьезной доработке, проведенной в марте 2017 года. Инженеры японского бренда заменили ряд функциональных деталей, что вывело безопасность на максимальный уровень. Оценку «хорошо» заслужили модели Tesla Model S, Chevrolet Impala и Ford Taurus.

Комплектации и технические характеристики

Lincoln Continental 4.6 V8 32V
Год выпуска, с1995
Год выпуска, по2002
КузовСедан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин279
Объем двигателя4601
Тип трансмисииАКПП
ПриводПередний
Городской цикл13.8
Загородный цикл9.8
ТопливоБензин АИ-92
Все характеристики
Новости Линкольн, Мерседес Бенц, Мерседес, Тойота Континенталь, Е класс, 190, 220, 320, Авалон

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Форум Lincoln Continental
u menea continental 1989 g, motor 3.8 (ford) rodnie amortizatori s pnevmo-umerli (okonciatelino) , mojet kto podskajet cem mogu zameniti?:) P.S. SPASIBO
roman
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
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Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей в мире
{{material_119655}}Главным критерием отбора стали результаты краш-тестов, неоднократно проводившихся с автомобилями разных марок. Оценивалась безопасность водителя и пассажиров при разных условиях столкновения. Награду «Top Safety Pick+» получили представительский седан Lincoln Continental 2017 модельного года, немецкий флагман Mercedes-Benz E-Class и японский премиальный седан Toyota Avalon. Благодаря ряду систем пассивной и активной безопасности, эти автомобили составили тройку лидеров. В отчете о результатах тестирования указывается, что именно это модели получили максимальное количество баллов в ряде испытаний. Как говорят эксперты, водителю и пассажирам этих автомобилей грозит гораздо меньшая вероятность серьезной травмы или летального исхода даже в серьезной аварии.Toyota Avalon смогла занять лидирующие позиции благодаря серьезной доработке, проведенной в марте 2017 года. Инженеры японского бренда заменили ряд функциональных деталей, что вывело безопасность на максимальный уровень. Оценку «хорошо» заслужили модели Tesla Model S, Chevrolet Impala и Ford Taurus.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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