Составлен рейтинг самых реальных летающих автомобилей
Пятое место эксперты отдали проекту PAL-V Liberty, дебют которого состоялся в феврале 2017 года. Модель позиционируется как серийный летающий автомобиль с колесами. На рынке он должен появиться в конце 2018 года.
Следующую ступень занимает китайский проект автономного летающего такси EHang 184. О представляет собой гигантский квадрокоптер с местами для двух пассажиров. Несмотря на четвертую строку рейтинга, разработка получилась слишком дорогой и в серийное производство, скорее всего, не отправится.
«Бронза» ушла летающей машине CityHawk. Она предназначена для четырех пассажиров, оснащена реактивным двигателем и имеет функцию прямого взлета, как вертолет. Для воплощения этого проекта понадобится не менее пяти лет.
Второе место завоевал немецкий образец The Lilium Jet. Он обещает развивать скорость до 300 км/ч и вмещать двух пассажиров. Запас хода будет равен приблизительно 300 км.
Возглавила рейтинг модель родом из Словакии. Разработка с говорящим названием AeroMobil является концептуальным образцом, но производитель обещает к 2020 году наладить серийное производство. Сейчас открыт предварительный заказ на разработку, стоимость которой составит около 1,3 млн долларов.
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