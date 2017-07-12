12 июля 2017, 15:01

Составлен рейтинг самых реальных летающих автомобилей

Инженеры давно пытаются реализовать амбициозные планы по выводу автомобилей из двухмерного пространства. И наконец в 2017 году проекты летающих автомобилей перестали быть похожими на атрибуты футуристических фильмов.
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Фантастические технологии становятся все ближе. Об этом свидетельствует составление ТОП-5 самых реальных летающих автомобилей. В рейтинг вошли аэромобили, которые уже существуют и поступят в продажу в течение ближайших 5 лет.

Пятое место эксперты отдали проекту PAL-V Liberty, дебют которого состоялся в феврале 2017 года. Модель позиционируется как серийный летающий автомобиль с колесами. На рынке он должен появиться в конце 2018 года.

Следующую ступень занимает китайский проект автономного летающего такси EHang 184. О представляет собой гигантский квадрокоптер с местами для двух пассажиров. Несмотря на четвертую строку рейтинга, разработка получилась слишком дорогой и в серийное производство, скорее всего, не отправится.

«Бронза» ушла летающей машине CityHawk. Она предназначена для четырех пассажиров, оснащена реактивным двигателем и имеет функцию прямого взлета, как вертолет. Для воплощения этого проекта понадобится не менее пяти лет.

Второе место завоевал немецкий образец The Lilium Jet. Он обещает развивать скорость до 300 км/ч и вмещать двух пассажиров. Запас хода будет равен приблизительно 300 км.

Возглавила рейтинг модель родом из Словакии. Разработка с говорящим названием AeroMobil является концептуальным образцом, но производитель обещает к 2020 году наладить серийное производство. Сейчас открыт предварительный заказ на разработку, стоимость которой составит около 1,3 млн долларов.

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Составлен рейтинг самых реальных летающих автомобилей
{{material_119746}}Фантастические технологии становятся все ближе. Об этом свидетельствует составление ТОП-5 самых реальных летающих автомобилей. В рейтинг вошли аэромобили, которые уже существуют и поступят в продажу в течение ближайших 5 лет.Пятое место эксперты отдали проекту PAL-V Liberty, дебют которого состоялся в феврале 2017 года. Модель позиционируется как серийный летающий автомобиль с колесами. На рынке он должен появиться в конце 2018 года.Следующую ступень занимает китайский проект автономного летающего такси EHang 184. О представляет собой гигантский квадрокоптер с местами для двух пассажиров. Несмотря на четвертую строку рейтинга, разработка получилась слишком дорогой и в серийное производство, скорее всего, не отправится.«Бронза» ушла летающей машине CityHawk. Она предназначена для четырех пассажиров, оснащена реактивным двигателем и имеет функцию прямого взлета, как вертолет. Для воплощения этого проекта понадобится не менее пяти лет.Второе место завоевал немецкий образец The Lilium Jet. Он обещает развивать скорость до 300 км/ч и вмещать двух пассажиров. Запас хода будет равен приблизительно 300 км.Возглавила рейтинг модель родом из Словакии. Разработка с говорящим названием AeroMobil является концептуальным образцом, но производитель обещает к 2020 году наладить серийное производство. Сейчас открыт предварительный заказ на разработку, стоимость которой составит около 1,3 млн долларов.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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