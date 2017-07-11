11 июля 2017, 10:25

Состоялась премьера супербайка Ducati 1299 Panigale R Final Edition

Итальянская компания Ducati приурочила презентацию новой модели мотоцикла к очередному этапу чемпионата мира по гонкам Супербайк WSBK в США. Супермощный 1299 Panigale R Final Edition впервые появился на кольцевой гоночной трассе «Лагуна-Сека», расположенной вблизи калифорнийского городка Монтерей (США).
^

Ранее мы писали
Итальянский бренд Ducati назвали новый мотоцикл в честь французской гоночной трассы. Ducati Thiverval уже ...
Читать далее
209-сильный супербайк весит всего 179 кг. Инженеры «подарили» новинке 1285-кубовый двигатель, в разработке которого применили технологии итальянского предприятия из гонок MotoGP и WSBK. Для нового супербайка компания выбрала премиальные комплектующие - подвеску Ohlins, тормоза Brembo и титановый выхлоп Akrapovic.

Внешний вид молоцикла пропитан духом патриотизма. Все экземпляры 1299 Panigale R Final Edition будут выпускаться в цветах итальянского трикорола. Окрашенные в красный цвет колесные диски с шинами Pirelli Diablo Supercorsa SP будут дополнять образ быстрого, дерзкого и стильного транспорта. Каждый мотоцикл, сошедший с конвеера, будет обладать порядковым номером, выгравированным на корпусе.

Компания объявила, что выпустит столько молоциклов, сколько найдется желающих его приобрести. На американском рынке стоимость модели составит 39,9 тыс долларов, что эквивалентно 2 737 500 рублей.

Новинки и концепт кары Дукати

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Авто-Стиль | отзывы
Огромное спасибо Овчинникову Александру и Елене Дергачевой (менеджеру по кредитованию) , за профессионализм и очень грамотную работу! Покупал автомобиль Lifan X60, остался всем доволен, еще раз - СПАСИБО!
Alexey Dolmatov
Исток Мастер в Митино
Ремонт трещин на стеклах разве нужен при любых трещинах? Моё мнение - надо сразу менять, а не ждать пока совсем треснет. Обратился с этим вопросом в Исток мастер, сказали замена не нужна, трещину можно было и отремонтировать, убедили. Но у них большой выбор разных стекол разных производителей и работаю ...
Юрий Иншаков
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Можна рекомендовать им тачки и заключать контракт с продавцом. Потипу я найду тебе клиента за определенну суму
Gulbozavr
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ducati Автомудрость Ducati АвтоПитер Ducati Дизайн и тюнинг Ducati Новинки и концепт кары Ducati Новости и акции автосалонов Ducati Автосалоны и дилеры марки Ducati Аренда и прокат авто марки Ducati Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ducati Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ducati
Главные материалы
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Состоялась премьера супербайка Ducati 1299 Panigale R Final Edition
{{material_119935}}209-сильный супербайк весит всего 179 кг. Инженеры «подарили» новинке 1285-кубовый двигатель, в разработке которого применили технологии итальянского предприятия из гонок MotoGP и WSBK. Для нового супербайка компания выбрала премиальные комплектующие - подвеску Ohlins, тормоза Brembo и титановый выхлоп Akrapovic.Внешний вид молоцикла пропитан духом патриотизма. Все экземпляры 1299 Panigale R Final Edition будут выпускаться в цветах итальянского трикорола. Окрашенные в красный цвет колесные диски с шинами Pirelli Diablo Supercorsa SP будут дополнять образ быстрого, дерзкого и стильного транспорта. Каждый мотоцикл, сошедший с конвеера, будет обладать порядковым номером, выгравированным на корпусе. Компания объявила, что выпустит столько молоциклов, сколько найдется желающих его приобрести. На американском рынке стоимость модели составит 39,9 тыс долларов, что эквивалентно 2 737 500 рублей.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Липецк Череповец Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG