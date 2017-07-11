11 июля 2017, 10:25
Состоялась премьера супербайка Ducati 1299 Panigale R Final Edition
Итальянская компания Ducati приурочила презентацию новой модели мотоцикла к очередному этапу чемпионата мира по гонкам Супербайк WSBK в США. Супермощный 1299 Panigale R Final Edition впервые появился на кольцевой гоночной трассе «Лагуна-Сека», расположенной вблизи калифорнийского городка Монтерей (США).
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Внешний вид молоцикла пропитан духом патриотизма. Все экземпляры 1299 Panigale R Final Edition будут выпускаться в цветах итальянского трикорола. Окрашенные в красный цвет колесные диски с шинами Pirelli Diablo Supercorsa SP будут дополнять образ быстрого, дерзкого и стильного транспорта. Каждый мотоцикл, сошедший с конвеера, будет обладать порядковым номером, выгравированным на корпусе.
Компания объявила, что выпустит столько молоциклов, сколько найдется желающих его приобрести. На американском рынке стоимость модели составит 39,9 тыс долларов, что эквивалентно 2 737 500 рублей.
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