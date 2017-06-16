16 июня 2017, 18:30
Советский «Урал» украсил собой обычную городскую будку
3D-рисунок самосвала «Урал» в реальном размере появился на стене будки в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Уличные художники воссоздали легенду советского автопрома в рамках фестиваля «Стенограффия».
Авторство принадлежит уличному художнику Андрей Топоров из Екатеринбурга. На то, чтобы превратить неприглядную техническую постройку в почти эстетический арт-объект, который, без сомнения, оживил собой территорию, у креативщика ушло 4 дня.
«Стенограффия» проводится на Урале уже не первый год. На сей раз уличные художники создадут арт-объекты в 10 населенных пунктах в разных регионах РФ.
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Комментарии пользователей
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