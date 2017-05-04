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4 мая 2017, 18:33

«Спартак» и «Зенит» принесли пользу Nissan

Nissan подводит промежуточные итоги партнерства с ведущими российскими футбольными клубами «Спартак» и «Зенит». Спонсорство позволило компании укрепить отношения с потребителями и разделить их интересы.
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«Спартак» и «Зенит» принесли пользу Nissan Nissan

В мае 2015 года Nissan заключил 3-летний спонсорский контракт с футбольным клубом «Спартак», согласно которому компания стала официальным автомобильным партнером клуба. В рамках договора японский автопроизводитель получил права на размещение своего фирменного логотипа на игровой форме команды основного и молодежного состава ФК «Спартак», а также освещение в прессе сотрудничества, сопутствующих мероприятий с участием футболистов народной команды. В качестве официального партнера Nissan предоставил свои автомобили игрокам и сотрудникам футбольного клуба «Спартак».

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Кроме того, компания получила права на использование логотипа и фирменных цветов московской команды в официальных дилерских центрах Nissan и при изготовлении лимитированной сувенирной продукции.

Nissan также получил возможность взаимодействовать с болельщиками ФК «Спартак» через директ-маркетинг. За 2016 год по базе «Спартака», насчитывающей более 300 000 контактов, были отправлено свыше 9 млн электронных писем, в том числе информационных рассылок, реклам сервисов клуба и мероприятий, а также промо партнерских акций.

Что касается ФК «Зенит», то за время сотрудничества на домашнем стадионе клуба «Петровский» прошло 27 домашних игр, суммарная аудитория которых составила более 517 000 человек. Спонсорство стало для автомобильного гиганта шагом к ещё более тесному взаимодействию с аудиторией разных возрастов и интересов. Охват футбольных трансляций команды с момента начала сотрудничества с Nissan в мае 2015 года составил 59,8 млн человек.

Новости Нисан, Ниссан

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«Спартак» и «Зенит» принесли пользу Nissan
В мае 2015 года Nissan заключил 3-летний спонсорский контракт с футбольным клубом «Спартак», согласно которому компания стала официальным автомобильным партнером клуба. В рамках договора японский автопроизводитель получил права на размещение своего фирменного логотипа на игровой форме команды основного и молодежного состава ФК «Спартак», а также освещение в прессе сотрудничества, сопутствующих мероприятий с участием футболистов народной команды. В качестве официального партнера Nissan предоставил свои автомобили игрокам и сотрудникам футбольного клуба «Спартак».{{material_118929}} Кроме того, компания получила права на использование логотипа и фирменных цветов московской команды в официальных дилерских центрах Nissan и при изготовлении лимитированной сувенирной продукции.Nissan также получил возможность взаимодействовать с болельщиками ФК «Спартак» через директ-маркетинг. За 2016 год по базе «Спартака», насчитывающей более 300 000 контактов, были отправлено свыше 9 млн электронных писем, в том числе информационных рассылок, реклам сервисов клуба и мероприятий, а также промо партнерских акций.Что касается ФК «Зенит», то за время сотрудничества на домашнем стадионе клуба «Петровский» прошло 27 домашних игр, суммарная аудитория которых составила более 517 000 человек. Спонсорство стало для автомобильного гиганта шагом к ещё более тесному взаимодействию с аудиторией разных возрастов и интересов. Охват футбольных трансляций команды с момента начала сотрудничества с Nissan в мае 2015 года составил 59,8 млн человек.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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