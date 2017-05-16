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16 мая 2017, 08:31

Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка?

Как заметил устами одного из своих героев Жюль Верн, «в Австралии металлы не ржавеют на воздухе». Везет же! У нас климат, сами знаете, какой, а потому вопросы типа: «Оцинкован ли кузов этой машины?» были актуальными не только в 1990-е – начале 2000-х…
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  Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка? Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка? Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка? Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка? Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка? Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка?
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Коррозия металлических деталей – одна из основных бед современных автомобилей, особенно тех, что эксплуатируются в крупных городах, где зимой не жалеют соли для дорог. Наверное, поэтому слоган «оцинкованный кузов» в рекламе той или иной модели воспринимается чуть ли не как главное преимущество. При этом, чего греха таить, далеко не всегда автопроизводящие компании бывают кристально честны в этом вопросе.

Оцинкованными могут быть лишь некоторые детали кузова и то, порой не полностью. Сказанное в первую очередь относится в адрес недорогих моделей масс-сегмента, себестоимость которых при нынешней конкуренции заводы стараются снизить всеми имеющимися способами. Плюс та категория машин, что была выпущена в конце минувшего столетия. Цинкуют, как правило, пороги, днище, низ крыльев и дверей. Ржавчина на этих откровенно слабых местах не появляется довольно долго – 5-8 лет, а то и дольше.

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Но вот скол на капоте или верхней части крыла, вовремя не замеченный или оставшийся без должного внимания, однажды может превратиться в нежелательную рыжую точку, которая готова разрастаться все больше и больше.  

Различные технологии цинкования имеют разную эффективность. Пожалуй, лучше всего противостоит нашествию «рыжей чумы» сталь, оцинкованная горячим или гальваническим методом. В первом случае слой цинка наносят еще на стадии проката основного металла. Во втором необходимый эффект получают путем осаждения на поверхности под воздействием электротоков. Существуют и другие методы, более дешевые и при этом менее надежные. Взять, например, окраску кузова с использованием цинкосодержащих грунтов. С большой натяжкой эту технологию можно назвать полноценной оцинковкой.

В определенной степени показателем «честности» оцинковки можно считать гарантию на кузов. Только в этом случае необходимо помнить, что зачастую речь идет о гарантии от сквозной коррозии, причем, «изнутри», т.е. отсутствии коррозии под оригинальной краской, неповрежденной в результате аварии или воздействия агрессивной среды. Кроме того, гарантия распространяется обычно на пороги, крылья, двери, капот и т.п. – на те  локальные детали, которые не потребуют больших финансовых затрат и много времени на демонтаж и восстановление. Лишь единичные автопроизводители готовы сделать исключение и заявляют, что гарантируют компенсацию стоимости ремонта и замены любых элементов, покрытых ржавчиной, в случае, если коррозия не стала следствием внешних повреждений.

Между прочим, оцинковка совсем не освобождает хозяина машины от необходимости проводить дополнительную антикоррозионную обработку. Заветный слой «нержавеющего» металла может быть нанесен автопроизводителем только на одну сторону кузовной детали, преимущественно наружную. А вот скрытые полости остаются при этом «обнаженными».

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Покупателям подержанных автомобилей с оцинкованными кузовами следует обратить внимание еще на один важный момент. Если на каком-либо элементе (элементах) наблюдается большое количество очагов коррозии, автомобиль, скорее всего, побывал в ангарах жестянщиков. И не далеко не факт, что «правили» те детали, на которых краска сияет ярче новой.

Далее. Не все детали, поступающие в торговую сеть в качестве запчастей, имеют такое же высокое качество изготовления, как и родные. «Неоригинал» зачастую не оцинкован, поэтому, установленный на машину, он гниет быстрее штатного. Именно по этой причине подержанные кузовные детали пользуются популярностью у самых прижимистых автовладельцев. Логика проста: раз уж они без каких-либо последствий окончили свою «основную жизнь», то вряд ли в перспективе «заразятся» ржавчиной…

В настоящее время автопроизводители гарантируют следующие сроки от сквозной коррозии новых автомобилей:

Audi - 12 лет без ограничения пробега
BMW – 12 лет
Ford: модели Fiesta, Focus, Kuga, EcoSport, New Explorer – 12 лет. Transit – 8 лет. Transit Connect – 10 лет
Mazda – 6 лет от сквозной коррозии листовых металлических панелей кузова без ограничения пробега.
Renault – 6 лет от сквозной коррозии кузова, распространившейся изнутри стального листа
Hyundai - 72 месяца без ограничения пробега (при проведении обязательной проверки ЛКП каждые 6 месяцев).

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Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
не понимаю, зачем в качестве первой машины, покупать убитый ВАЗ, купите нормалный .
arallov_85
Покупка автомобиля, жду помощи.
| Кому: feelqqaТут тебе не помогут, на Украине другие немного цены,
arallov_85
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
На кроссоверах никогда не ездил, но есть такая мечта, что можете посоветовать, оптимальное цена — качество, ну и чтобы не совсем голая комплектация была.
arallov_85
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Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка?
Коррозия металлических деталей – одна из основных бед современных автомобилей, особенно тех, что эксплуатируются в крупных городах, где зимой не жалеют соли для дорог. Наверное, поэтому слоган «оцинкованный кузов» в рекламе той или иной модели воспринимается чуть ли не как главное преимущество. При этом, чего греха таить, далеко не всегда автопроизводящие компании бывают кристально честны в этом вопросе. Оцинкованными могут быть лишь некоторые детали кузова и то, порой не полностью. Сказанное в первую очередь относится в адрес недорогих моделей масс-сегмента, себестоимость которых при нынешней конкуренции заводы стараются снизить всеми имеющимися способами. Плюс та категория машин, что была выпущена в конце минувшего столетия. Цинкуют, как правило, пороги, днище, низ крыльев и дверей. Ржавчина на этих откровенно слабых местах не появляется довольно долго – 5-8 лет, а то и дольше. {{material_116456}} Но вот скол на капоте или верхней части крыла, вовремя не замеченный или оставшийся без должного внимания, однажды может превратиться в нежелательную рыжую точку, которая готова разрастаться все больше и больше.   Различные технологии цинкования имеют разную эффективность. Пожалуй, лучше всего противостоит нашествию «рыжей чумы» сталь, оцинкованная горячим или гальваническим методом. В первом случае слой цинка наносят еще на стадии проката основного металла. Во втором необходимый эффект получают путем осаждения на поверхности под воздействием электротоков. Существуют и другие методы, более дешевые и при этом менее надежные. Взять, например, окраску кузова с использованием цинкосодержащих грунтов. С большой натяжкой эту технологию можно назвать полноценной оцинковкой. В определенной степени показателем «честности» оцинковки можно считать гарантию на кузов. Только в этом случае необходимо помнить, что зачастую речь идет о гарантии от сквозной коррозии, причем, «изнутри», т.е. отсутствии коррозии под оригинальной краской, неповрежденной в результате аварии или воздействия агрессивной среды. Кроме того, гарантия распространяется обычно на пороги, крылья, двери, капот и т.п. – на те  локальные детали, которые не потребуют больших финансовых затрат и много времени на демонтаж и восстановление. Лишь единичные автопроизводители готовы сделать исключение и заявляют, что гарантируют компенсацию стоимости ремонта и замены любых элементов, покрытых ржавчиной, в случае, если коррозия не стала следствием внешних повреждений.Между прочим, оцинковка совсем не освобождает хозяина машины от необходимости проводить дополнительную антикоррозионную обработку. Заветный слой «нержавеющего» металла может быть нанесен автопроизводителем только на одну сторону кузовной детали, преимущественно наружную. А вот скрытые полости остаются при этом «обнаженными». {{material_112550}} Покупателям подержанных автомобилей с оцинкованными кузовами следует обратить внимание еще на один важный момент. Если на каком-либо элементе (элементах) наблюдается большое количество очагов коррозии, автомобиль, скорее всего, побывал в ангарах жестянщиков. И не далеко не факт, что «правили» те детали, на которых краска сияет ярче новой. Далее. Не все детали, поступающие в торговую сеть в качестве запчастей, имеют такое же высокое качество изготовления, как и родные. «Неоригинал» зачастую не оцинкован, поэтому, установленный на машину, он гниет быстрее штатного. Именно по этой причине подержанные кузовные детали пользуются популярностью у самых прижимистых автовладельцев. Логика проста: раз уж они без каких-либо последствий окончили свою «основную жизнь», то вряд ли в перспективе «заразятся» ржавчиной… В настоящее время автопроизводители гарантируют следующие сроки от сквозной коррозии новых автомобилей:Audi - 12 лет без ограничения пробега BMW – 12 летFord: модели Fiesta, Focus, Kuga, EcoSport, New Explorer – 12 лет. Transit – 8 лет. Transit Connect – 10 летMazda – 6 лет от сквозной коррозии листовых металлических панелей кузова без ограничения пробега.Renault – 6 лет от сквозной коррозии кузова, распространившейся изнутри стального листа Hyundai - 72 месяца без ограничения пробега (при проведении обязательной проверки ЛКП каждые 6 месяцев).
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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