7 июня 2017, 16:27

Спецверсию купе BMW M4 Competition доставили в Россию

Машина доступна в РФ по заказу и будет продана в стране в количестве всего 23 экземпляров. Автомобиль оценен 6 850 000 рублей. До «сотни» модель разгонится всего за 4 сек.
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Купе BMW M4 Competition оборудовано адаптивной подвеской M с активным дифференциалом, новыми пружинами и амортизаторами.Система получила более спортивные настройки. В салоне купе установлены кресла с подогревом, отделанные кожей Merino. Также машина получила стереосистему Harman Kardon.
 
Модель доступна на российском рынке в двух цветовых решениях: Individual Laguna Seca Blue и Individual Speed Yellow. При этом синие купе для России выделены в количестве 15 ед., остальные 8 - желтые. 
В базе спецверсии купе лежит модель M4 2017, оснащенная задним и передним светодиодным светом, а также кованными колесными дисками черного цвета.
 
Моторный отсек купе занимает рядный бензиновый агрегат с 6 цилиндрами. Двигатель оснащен системой турбонаддува, за счет чего его производительность составляет 450 л.с. С таким мотором спорткар способен набрать скорость 100 км/ч за 4 сек.
 
Добавим, что накануне другая модификация модели - BMW M4 GT4 - прошла первое «боевое крещение» на 45-й гонке «ADAC Zurich 24 часа Нюрбургринг», где одержал победу в своем классе на легендарной классической длинной трассе «Зеленый ад».
 
За основу M4 GT4 была взята модель M4 Coupe и ее знаменитый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с 2 турбокомпрессорами мощностью 431 л.с. Автомобиль был дополнительно облегчен за счет капота и дверей, выполненных из карбона.

Комплектации и технические характеристики

BMW M4 3.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин431
Объем двигателя2979
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл12.4
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл9.1
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
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Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Спецверсию купе BMW M4 Competition доставили в Россию
Купе BMW M4 Competition оборудовано адаптивной подвеской M с активным дифференциалом, новыми пружинами и амортизаторами.Система получила более спортивные настройки. В салоне купе установлены кресла с подогревом, отделанные кожей Merino. Также машина получила стереосистему Harman Kardon. Модель доступна на российском рынке в двух цветовых решениях: Individual Laguna Seca Blue и Individual Speed Yellow. При этом синие купе для России выделены в количестве 15 ед., остальные 8 - желтые. В базе спецверсии купе лежит модель M4 2017, оснащенная задним и передним светодиодным светом, а также кованными колесными дисками черного цвета. Моторный отсек купе занимает рядный бензиновый агрегат с 6 цилиндрами. Двигатель оснащен системой турбонаддува, за счет чего его производительность составляет 450 л.с. С таким мотором спорткар способен набрать скорость 100 км/ч за 4 сек. Добавим, что накануне другая модификация модели - BMW M4 GT4 - прошла первое «боевое крещение» на 45-й гонке «ADAC Zurich 24 часа Нюрбургринг», где одержал победу в своем классе на легендарной классической длинной трассе «Зеленый ад». За основу M4 GT4 была взята модель M4 Coupe и ее знаменитый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с 2 турбокомпрессорами мощностью 431 л.с. Автомобиль был дополнительно облегчен за счет капота и дверей, выполненных из карбона.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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