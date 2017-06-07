7 июня 2017, 16:27
Спецверсию купе BMW M4 Competition доставили в Россию
Машина доступна в РФ по заказу и будет продана в стране в количестве всего 23 экземпляров. Автомобиль оценен 6 850 000 рублей. До «сотни» модель разгонится всего за 4 сек.
Купе BMW M4 Competition оборудовано адаптивной подвеской M с активным дифференциалом, новыми пружинами и амортизаторами.Система получила более спортивные настройки. В салоне купе установлены кресла с подогревом, отделанные кожей Merino. Также машина получила стереосистему Harman Kardon.
Модель доступна на российском рынке в двух цветовых решениях: Individual Laguna Seca Blue и Individual Speed Yellow. При этом синие купе для России выделены в количестве 15 ед., остальные 8 - желтые.
В базе спецверсии купе лежит модель M4 2017, оснащенная задним и передним светодиодным светом, а также кованными колесными дисками черного цвета.
Моторный отсек купе занимает рядный бензиновый агрегат с 6 цилиндрами. Двигатель оснащен системой турбонаддува, за счет чего его производительность составляет 450 л.с. С таким мотором спорткар способен набрать скорость 100 км/ч за 4 сек.
Добавим, что накануне другая модификация модели - BMW M4 GT4 - прошла первое «боевое крещение» на 45-й гонке «ADAC Zurich 24 часа Нюрбургринг», где одержал победу в своем классе на легендарной классической длинной трассе «Зеленый ад».
За основу M4 GT4 была взята модель M4 Coupe и ее знаменитый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с 2 турбокомпрессорами мощностью 431 л.с. Автомобиль был дополнительно облегчен за счет капота и дверей, выполненных из карбона.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M4 3.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|431
|Объем двигателя
|2979
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|12.4
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|9.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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