Спортивные Lada Kalina и Granta отправят на ремонт
Около 5 тыс. автомобилей Lada Kalina Sport и Granta Sport, проданных на российском авторынке, отправят на ремонт. Об этом стало известно из сообщения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров газете «Известия», сервисная акция согласована. Что именно послужило поводом отозвать автомобили – пока не сообщается.
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Тем не менее, по словам министра, проведение таких отзывных кампаний не стоит воспринимать в негативном свете. Как считает чиновник, это говорит об ответственности автопроизводителя и о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими покупателями.
В начале весны Волжский автопроизводитель уже проводил отзыв 106 700 автомобилей Lada Kalina и Granta. Причиной этому стало перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления. Ремонт выполнялся за счет компании.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Калина Sport Luxe 1.6 MT
|ВАЗ Lada Granta Sport Luxe 1.6 MT
|ВАЗ Калина Sport Luxe 1.6 MT
|ВАЗ Lada Granta Sport Luxe 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|седан
|хэтчбек
|седан
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|5/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|118
|118
|118
|118
|Объем двигателя
|1596
|1596
|1596
|1596
|Тип трансмисии
|механическая, 5-ступенчатая
|механическая, 5-ступенчатая
|механическая, 5-ступенчатая
|механическая, 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|передний
|передний
|Смешанный цикл
|7.8
|7.8
|7.8
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
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