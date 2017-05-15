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15 мая 2017, 11:39

Спортивные Lada Kalina и Granta отправят на ремонт

Около 5 тыс. автомобилей Lada Kalina Sport и Granta Sport, проданных на российском авторынке, отправят на ремонт. Об этом стало известно из сообщения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров газете «Известия», сервисная акция согласована. Что именно послужило поводом отозвать автомобили – пока не сообщается.

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Тем не менее, по словам министра, проведение таких отзывных кампаний не стоит воспринимать в негативном свете. Как считает чиновник, это говорит об ответственности автопроизводителя и о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими покупателями.

В начале весны Волжский автопроизводитель уже проводил отзыв 106 700 автомобилей Lada Kalina и Granta. Причиной этому стало перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления. Ремонт выполнялся за счет компании.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Калина Sport Luxe 1.6 MTВАЗ Lada Granta Sport Luxe 1.6 MTВАЗ Калина Sport Luxe 1.6 MTВАЗ Lada Granta Sport Luxe 1.6 MT
Год выпуска, с2015 2015 2015 2015
Год выпуска, по2016 2016 2016 2016
Кузовхэтчбек седан хэтчбек седан
Количество дверей/мест5/5 4/5 5/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин118 118 118 118
Объем двигателя1596 1596 1596 1596
Тип трансмисиимеханическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая
Приводпередний передний передний передний
Смешанный цикл7.8 7.8 7.8 7.8
ТопливоАИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
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Новости Lada Kalina, Лада Гранта

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina седан
Родные передние тормозные колодки очень абразивные (т.е. съедают металл) . Я ставил ферадо зелёные. Шумная - да. Но экономичная, по трассе 4.5-5.0 л на 100 км. Проехал 110000 км. Двигатель 1,4. Передние стойки не менял, ремень ГРМ, помпу не менял. Заменил передние и задние ступичные подшипники, глушитель ...
Valery G
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Lada Kalina Cross получила новую версию
универсал повышенной проходимости
Павел
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Спортивные Lada Kalina и Granta отправят на ремонт
Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров газете «Известия», сервисная акция согласована. Что именно послужило поводом отозвать автомобили – пока не сообщается.{{material_119070}}Тем не менее, по словам министра, проведение таких отзывных кампаний не стоит воспринимать в негативном свете. Как считает чиновник, это говорит об ответственности автопроизводителя и о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими покупателями.В начале весны Волжский автопроизводитель уже проводил отзыв 106 700 автомобилей Lada Kalina и Granta. Причиной этому стало перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления. Ремонт выполнялся за счет компании.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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