10 июля 2017, 09:15
Спорткар Chevrolet Corvette Z06 уже доступен для испытаний в РФ
Самый мощный серийный автомобиль в истории марки можно протестировать в Москве в рамках Moscow Raceway. Любой желающий может испытать спорткар на гоночной трассе.
|Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
|6.2 л, 659 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4493 x 1877 x 1239 мм
|задний
|АИ-95
|8 800 000 руб
|Все характеристики
Кузов самого производительного автомобиля бренда выполнен из легкого, но при этом прочного алюминия. Модель может использоваться как на гоночном треке, так и на дорогах общего пользования.
Безопасность спорткара обеспечивается шестью подушками безопасности, интегрированными в сиденья, особыми ремнями безопасности с функцией активного перемещения и целым рядом систем помощи водителю, актуальными на сегодняшний день. Кроме того, Chevrolet Corvette Z06 обладает автоматической силовой передачей, которая позволяет развивать скорость до 300 км/ч. Автомобиль будет доступен для исследования в GT Академии на Moscow Raceway до конца августа. Проект «GT Академия» - это программа обучения будущих владельцев авто класса GranTurismo.
Российским покупателям легендарный спорткар предлагается по цене от 8,8 млн рублей.
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