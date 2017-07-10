10 июля 2017, 09:15

Спорткар Chevrolet Corvette Z06 уже доступен для испытаний в РФ

Самый мощный серийный автомобиль в истории марки можно протестировать в Москве в рамках Moscow Raceway. Любой желающий может испытать спорткар на гоночной трассе.
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Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
6.2 л, 659 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4493 x 1877 x 1239 мм
задний
АИ-95
8 800 000 руб
Все характеристики
Chevrolet Corvette - легендарное семейство спорткаров, в линейку которых входят модели Stingray, Grand Sport и представитель трека Z06. Автомобиль, представленный для тестирования, оснащен 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, выдающим мощность 659 л.с. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, оснащенной возможностью ручного переключения. Скоростному автомобилю требуется всего 2,95 секунды, чтобы разогнаться с 0 до 100 км.

Кузов самого производительного автомобиля бренда выполнен из легкого, но при этом прочного алюминия. Модель может использоваться как на гоночном треке, так и на дорогах общего пользования.

Безопасность спорткара обеспечивается шестью подушками безопасности, интегрированными в сиденья, особыми ремнями безопасности с функцией активного перемещения и целым рядом систем помощи водителю, актуальными на сегодняшний день. Кроме того, Chevrolet Corvette Z06 обладает автоматической силовой передачей, которая позволяет развивать скорость до 300 км/ч. Автомобиль будет доступен для исследования в GT Академии на Moscow Raceway до конца августа. Проект «GT Академия» - это программа обучения будущих владельцев авто класса GranTurismo.

Российским покупателям легендарный спорткар предлагается по цене от 8,8 млн рублей.
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Спорткар Chevrolet Corvette Z06 уже доступен для испытаний в РФ
{{params_55249}}Chevrolet Corvette - легендарное семейство спорткаров, в линейку которых входят модели Stingray, Grand Sport и представитель трека Z06. Автомобиль, представленный для тестирования, оснащен 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, выдающим мощность 659 л.с. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, оснащенной возможностью ручного переключения. Скоростному автомобилю требуется всего 2,95 секунды, чтобы разогнаться с 0 до 100 км. Кузов самого производительного автомобиля бренда выполнен из легкого, но при этом прочного алюминия. Модель может использоваться как на гоночном треке, так и на дорогах общего пользования. Безопасность спорткара обеспечивается шестью подушками безопасности, интегрированными в сиденья, особыми ремнями безопасности с функцией активного перемещения и целым рядом систем помощи водителю, актуальными на сегодняшний день. Кроме того, Chevrolet Corvette Z06 обладает автоматической силовой передачей, которая позволяет развивать скорость до 300 км/ч. Автомобиль будет доступен для исследования в GT Академии на Moscow Raceway до конца августа. Проект «GT Академия» - это программа обучения будущих владельцев авто класса GranTurismo. Российским покупателям легендарный спорткар предлагается по цене от 8,8 млн рублей.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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