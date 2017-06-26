26 июня 2017, 17:08
Спорткар Ferrari 488 замечен на тестах в Нюрбургринге
Во время дорожных тестов автомобиль, несмотря на то, что это только прототип, показал отличные показатели. Производитель начал внедрять технологии болидов Формулы-1 в обычные спорткары.
Эксперты считают, что новинка будет работать с гибридной системой KERS. Она представляет собой систему возобновления кинетической энергии. Во время остановки тормоза преобразуют кинетическую энергию в тепло. С системой может быть установлен один или два мотора. Вероятнее всего, компания оснастит модель двумя силовыми установками для обеспечения большего крутящего момента.
Отметим, что сейчас многие автомобили обладают тормозной системой, которая, захватывая некоторые отходы, превращает их в электрическую энергию.
Добавим, что «заряженная» версия купе 488 GTB оснащена 700-сильным мотором. Когда модель будет запущена в массовое производство и на каких рынках будет продаваться, пока неизвестно.
Новая модификация станет преемником снятой с производства Ferrari 458 Speciale. Спорткар получит твин-турбо 3,9-литровый V8 мощностью около 700 л.с., масса автомобиля будет снижена до 1 400 кг. При этом подвеска, рулевое управление и тормоза будут перенастроены со стремлением на эксплуатацию в условиях гоночной трассе.
Предполагается, что эта вариация Ferrari 488 получит обозначение GTO. Модель должна дебютировать до конца 2017 года.
Как ожидается, Ferrari 488 GTO будет конкурировать с новым Porsche 911 GT2.
Комплектации и технические характеристики
|Ferrari 488 GTB 3.9 АМТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|670
|Объем двигателя
|3902
|Тип трансмисии
|роботизированная 7
|Привод
|задний
|Смешанный цикл
|11.4
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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