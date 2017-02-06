Спорткар Ferrari оснастят мотором 800 л.с

На Женевском автосалоне запланирована презентация нового спорткара, который является приемником более раннего автомобиля Ferrari F12 Berlinetta. Сколько составляет максимальная скорость, неизвестно, но электроника будет ее ограничивать на отметке 300 км/ч.
Новинка будет обладать таким же атмосферником, как у предшественника, - объемом 6,5 литра, однако мощность увеличилась до 800 л.с. Кроме того, изменения коснулись КПП, ее заменит обновленная 7-ступенчатая коробка F1 DCT с двойным сцеплением, что сокращает скорость переключения передач.
Разгон до 100 км/ч составит 3 сек., а до 200 км/ч – 8 сек.
Новинка будет обладать таким же атмосферником, как у предшественника, - объемом 6,5 литра, однако мощность увеличилась до 800 л.с. Кроме того, изменения коснулись КПП, ее заменит обновленная 7-ступенчатая коробка F1 DCT с двойным сцеплением, что сокращает скорость переключения передач. Разгон до 100 км/ч составит 3 сек., а до 200 км/ч – 8 сек.
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