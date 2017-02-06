6 февраля 2017, 17:39

Спорткар Ferrari оснастят мотором 800 л.с

На Женевском автосалоне запланирована презентация нового спорткара, который является приемником более раннего автомобиля Ferrari F12 Berlinetta. Сколько составляет максимальная скорость, неизвестно, но электроника будет ее ограничивать на отметке 300 км/ч.
Новинка будет обладать таким же атмосферником, как у предшественника, - объемом 6,5 литра, однако мощность увеличилась до 800 л.с. Кроме того, изменения коснулись КПП, ее заменит обновленная 7-ступенчатая коробка F1 DCT с двойным сцеплением, что сокращает скорость переключения передач.
 
Разгон до 100 км/ч составит 3 сек., а до 200 км/ч – 8 сек.
Новинки и концепт кары Феррари

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Спорткар Ferrari оснастят мотором 800 л.с
Новинка будет обладать таким же атмосферником, как у предшественника, - объемом 6,5 литра, однако мощность увеличилась до 800 л.с. Кроме того, изменения коснулись КПП, ее заменит обновленная 7-ступенчатая коробка F1 DCT с двойным сцеплением, что сокращает скорость переключения передач. Разгон до 100 км/ч составит 3 сек., а до 200 км/ч – 8 сек.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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