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14 апреля 2017, 12:15

Спорткар Nissan GT-R Track Edition получил новые характеристики

На автошоу в Нью-Йорке Nissan представил обновлённое спортивное купе GT-R Track Edition, получившее индекс II. В дизайне новинки воплощены тенденции этого года, несмотря на то, что серийное производство может быть начато в будущем.
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Эксперты отметили среди изменений пересмотренный вид передних крыльев, 3,8-литровый мотор V6, вырабатывающий 565 л.с. при 633 Нм крутящего момента, работающий с 6-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Появились 20-дюймовые увеличенные легкосплавные колёсные диски чёрного тона, популярного в сезоне 2017 года.
 
Салон автомобиля сохранил все особенности линейки GT-R - спортивные кресла и систему шумоподавления.
Начальная цена GT-R Track Edition в США составит 128 000 долларов.
 
Добавим также, что накануне Nissan презентовал модель X-Trail 4Dogs, которая оборудована переделанным багажником с обшивкой мягкой кожей. Такое покрытие легко моется и устойчиво к когтям животного. Собака может разместиться на задних сиденьях, которые защищены покрывалом. Чтобы животное видело людей на передних креслах, в X-Trail 4Dogs установлен специальный монитор. Также в автомобиле имеются мешки для мусора и ящики для хранения мелких предметов. 

Комплектации и технические характеристики

Nissan GT-R Premium Edition Red Amber 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин540
Объем двигателя3799
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан ГТР

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Генадий
270 км/час на новом GT-R по Петербургу
Красавец! А по конкретнее можно было указать где и на каком участке он смог 270 пройти. Если по КАД верю, сам 240-255 на Honde делал, а если по городу то где????!!!!
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Спорткар Nissan GT-R Track Edition получил новые характеристики
Эксперты отметили среди изменений пересмотренный вид передних крыльев, 3,8-литровый мотор V6, вырабатывающий 565 л.с. при 633 Нм крутящего момента, работающий с 6-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Появились 20-дюймовые увеличенные легкосплавные колёсные диски чёрного тона, популярного в сезоне 2017 года. Салон автомобиля сохранил все особенности линейки GT-R - спортивные кресла и систему шумоподавления.Начальная цена GT-R Track Edition в США составит 128 000 долларов. Добавим также, что накануне Nissan презентовал модель X-Trail 4Dogs, которая оборудована переделанным багажником с обшивкой мягкой кожей. Такое покрытие легко моется и устойчиво к когтям животного. Собака может разместиться на задних сиденьях, которые защищены покрывалом. Чтобы животное видело людей на передних креслах, в X-Trail 4Dogs установлен специальный монитор. Также в автомобиле имеются мешки для мусора и ящики для хранения мелких предметов. 
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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