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14 апреля 2017, 12:15
Спорткар Nissan GT-R Track Edition получил новые характеристики
На автошоу в Нью-Йорке Nissan представил обновлённое спортивное купе GT-R Track Edition, получившее индекс II. В дизайне новинки воплощены тенденции этого года, несмотря на то, что серийное производство может быть начато в будущем.
Эксперты отметили среди изменений пересмотренный вид передних крыльев, 3,8-литровый мотор V6, вырабатывающий 565 л.с. при 633 Нм крутящего момента, работающий с 6-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Появились 20-дюймовые увеличенные легкосплавные колёсные диски чёрного тона, популярного в сезоне 2017 года.
Салон автомобиля сохранил все особенности линейки GT-R - спортивные кресла и систему шумоподавления.
Начальная цена GT-R Track Edition в США составит 128 000 долларов.
Добавим также, что накануне Nissan презентовал модель X-Trail 4Dogs, которая оборудована переделанным багажником с обшивкой мягкой кожей. Такое покрытие легко моется и устойчиво к когтям животного. Собака может разместиться на задних сиденьях, которые защищены покрывалом. Чтобы животное видело людей на передних креслах, в X-Trail 4Dogs установлен специальный монитор. Также в автомобиле имеются мешки для мусора и ящики для хранения мелких предметов.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan GT-R Premium Edition Red Amber 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|540
|Объем двигателя
|3799
|Тип трансмисии
|роботизированная 6
|Привод
|полный
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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