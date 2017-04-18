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18 апреля 2017, 08:59

Спорткар Qoros K-EV сможет разогнаться до 100 км/ч за 2 секунды

Опубликована новая информация о спортивном концепт-каре Qoros K-EV, который разрабатывается совместно с мастерами из Koenigsegg. В частности, этот автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,6 сек.
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Ключевая характеристика новинки – силовая установка, мощность которой составит 1 306 л.с. Автомобиль будет приводиться в движение электрической установкой из трех электромоторов с элементами супекара Koenigsegg Regera. Машина сможет набирать скорость в 264 км/ч, а запас хода составит 500 км.
 
Правда, концепт не будет воплощен в серийную модель, однако некоторые его элементы используются в будущем электромобиле, рассказали разработчики. Ожидается, что такую модель автопроизводитель выпустит в 2019 году.
 
Новинка также отличается автоматическими дверьми типа «крыло чайки» и салоном, где пассажирские секции разделены перегородкой.

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Спорткар Qoros K-EV сможет разогнаться до 100 км/ч за 2 секунды
Ключевая характеристика новинки – силовая установка, мощность которой составит 1 306 л.с. Автомобиль будет приводиться в движение электрической установкой из трех электромоторов с элементами супекара Koenigsegg Regera. Машина сможет набирать скорость в 264 км/ч, а запас хода составит 500 км. Правда, концепт не будет воплощен в серийную модель, однако некоторые его элементы используются в будущем электромобиле, рассказали разработчики. Ожидается, что такую модель автопроизводитель выпустит в 2019 году. Новинка также отличается автоматическими дверьми типа «крыло чайки» и салоном, где пассажирские секции разделены перегородкой.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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