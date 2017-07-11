11 июля 2017, 18:55
Спорткары McLaren станут музейными экспонатами
Автомобильный музей Лаувмана, расположенный в нидерландском городе Гаага, известен своими выставками эксклюзивных автомобилей мировых брендов. В ближайшее время экспозиция пополнится моделями британского бренда McLaren.
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Разнообразие экспонатов порадует посетителей - им представлены и гоночные автомобили, и дорожные версии, и современные авто, и классические флагманы. Еще одним аргументом к посещению выставки станет демонстрация автомобилей, выпущенных ограниченным тиражом. Среди них стоит уделить внимание McLaren P1 GTR, 675LT, 650 S Can-Am Edition, а также экземпляру F1 GTR, специально адаптированному под ралли «24 часа Ле-Мана».
Комплектации и технические характеристики
|McLaren 570S 3.8 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|570
|Объем двигателя
|3799
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Огромное спасибо Овчинникову Александру и Елене Дергачевой (менеджеру по кредитованию) , за профессионализм и очень грамотную работу! Покупал автомобиль Lifan X60, остался всем доволен, еще раз - СПАСИБО!
Ремонт трещин на стеклах разве нужен при любых трещинах? Моё мнение - надо сразу менять, а не ждать пока совсем треснет. Обратился с этим вопросом в Исток мастер, сказали замена не нужна, трещину можно было и отремонтировать, убедили. Но у них большой выбор разных стекол разных производителей и работаю ...
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