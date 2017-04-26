Спрос на автокредиты сохраняется
Значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%. В марте этого года было выдано 25,02 тыс. кредитов на 20,24 млрд рублей. Примечательно, что годом ранее банки выдали 21,09 тыс. кредитов на 14,63 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 694 до 809 тыс. рублей.
Как считают эксперты, госпрограмма льготного автокредитования способствует повышению спроса, но из-за недостаточного финансирования не всем потенциальным покупателям подходят существующие условия.
Продавцы уверяют, что простимулировать кредитные продажи можно лишь путем поощрения потребителей. Без купонов, скидок и различных акций покупателя в салон не заманить. Кроме того, существуют программы, позволяющие снизить размер ежемесячных платежей и сделать покупку нового автомобиля доступнее.
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