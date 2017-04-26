46
26 апреля 2017, 10:39

Спрос на автокредиты сохраняется

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян по результатам марта 2017 года. Данные представили 600 кредитных организаций, которые в прошлом месяце выдали 2,18 млн новых кредитов общим объемом более 325,27 млрд рублей.
^

Значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%. В марте этого года было выдано 25,02 тыс. кредитов на 20,24 млрд рублей. Примечательно, что годом ранее банки выдали 21,09 тыс. кредитов на 14,63 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 694 до 809 тыс. рублей.

Ранее мы писали
По состоянию на 1 марта средний размер автокредита в нашей стране составляет 677 400 рублей, что на 9,9 % ...
Читать далее

Как считают эксперты, госпрограмма льготного автокредитования способствует повышению спроса, но из-за недостаточного финансирования не всем потенциальным покупателям подходят существующие условия.

Продавцы уверяют, что простимулировать кредитные продажи можно лишь путем поощрения потребителей. Без купонов, скидок и различных акций покупателя в салон не заманить. Кроме того, существуют программы, позволяющие снизить размер ежемесячных платежей и сделать покупку нового автомобиля доступнее.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Билет 20 вопрос 1
На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
Даниил
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Не сильно люблю писать отзывы, но об сервисе PitLine промолчать не могу.Впервые случилось пройти плановое ТО за 20 мин и не поверите, всего за 4500!!!!!Мега приятно удивлен и ценами и скоростью!
Илья Мухин
Лада-Центр ЮГО-ЗАПАД | отзывы
Проходил плановое ТО в этой организации. Сдал, забрал вовремя как обещали, но... Согласно регламенту среди прочего на втором ТО должны проверять давление и при необходимости дозаправить систему кондиционирования, смазать оси, проверить уровень и плотность электролита, и проверка и профилактика тормозной ...
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Спрос на автокредиты сохраняется
Значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%. В марте этого года было выдано 25,02 тыс. кредитов на 20,24 млрд рублей. Примечательно, что годом ранее банки выдали 21,09 тыс. кредитов на 14,63 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 694 до 809 тыс. рублей.{{material_118576}}Как считают эксперты, госпрограмма льготного автокредитования способствует повышению спроса, но из-за недостаточного финансирования не всем потенциальным покупателям подходят существующие условия. Продавцы уверяют, что простимулировать кредитные продажи можно лишь путем поощрения потребителей. Без купонов, скидок и различных акций покупателя в салон не заманить. Кроме того, существуют программы, позволяющие снизить размер ежемесячных платежей и сделать покупку нового автомобиля доступнее.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Стерлитамак Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG