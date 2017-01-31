31 января 2017, 15:10

Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза

По информации пресс-службы компании, дизельная модификация кроссовера пользуется всё большим спросом у покупателей. Сообщается, что дизельные версии выбирают более 20 % покупателей Renault Duster.
Под капотом дизельного Duster расположился 1,5-литровый двигатель DCI, который способен генерировать 109 л.с. Двигатель работает в тандеме с 6-ступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода.
 
Согласно данным Renault, в 2015 году такие автомобили выбрали более 5 % покупателей, в то время как в 2016 году этот показатель вырос до 20 %.
 
По информации Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году в России реализовано более 44 000 кроссоверов Duster, что на 0,2 % больше, чем годом ранее. На втором месте - Toyota RAV4 (33 600 ед.), а 3 место досталось внедорожнику Chevrolet Niva.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Duster приносит Группе Renault хорошие дивиденды
Ещё бы диллеры не хамили с ценами и допами, а производители жёстче осуществляли контроль за диллерами.
Алексей
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Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
Под капотом дизельного Duster расположился 1,5-литровый двигатель DCI, который способен генерировать 109 л.с. Двигатель работает в тандеме с 6-ступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода. Согласно данным Renault, в 2015 году такие автомобили выбрали более 5 % покупателей, в то время как в 2016 году этот показатель вырос до 20 %. По информации Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году в России реализовано более 44 000 кроссоверов Duster, что на 0,2 % больше, чем годом ранее. На втором месте - Toyota RAV4 (33 600 ед.), а 3 место досталось внедорожнику Chevrolet Niva.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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