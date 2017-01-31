Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
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По информации пресс-службы компании, дизельная модификация кроссовера пользуется всё большим спросом у покупателей. Сообщается, что дизельные версии выбирают более 20 % покупателей Renault Duster.
Под капотом дизельного Duster расположился 1,5-литровый двигатель DCI, который способен генерировать 109 л.с. Двигатель работает в тандеме с 6-ступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода.
Согласно данным Renault, в 2015 году такие автомобили выбрали более 5 % покупателей, в то время как в 2016 году этот показатель вырос до 20 %.
По информации Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году в России реализовано более 44 000 кроссоверов Duster, что на 0,2 % больше, чем годом ранее. На втором месте - Toyota RAV4 (33 600 ед.), а 3 место досталось внедорожнику Chevrolet Niva.
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
Под капотом дизельного Duster расположился 1,5-литровый двигатель DCI, который способен генерировать 109 л.с. Двигатель работает в тандеме с 6-ступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода. Согласно данным Renault, в 2015 году такие автомобили выбрали более 5 % покупателей, в то время как в 2016 году этот показатель вырос до 20 %. По информации Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году в России реализовано более 44 000 кроссоверов Duster, что на 0,2 % больше, чем годом ранее. На втором месте - Toyota RAV4 (33 600 ед.), а 3 место досталось внедорожнику Chevrolet Niva.
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