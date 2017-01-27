27 января 2017, 09:19

Спрос на гибриды Toyota на европейском рынке вырос на 41 %

Японским разработчикам удалось совместить бензиновый и электрический двигатель в характеристиках одного авто. На сегодняшний день гибридные модели Toyota являются одними из самых популярных авто на европейском рынке.
В Европе представлены Auris Hybrid, Toyota Prius и RAV4 Hybrid. Уже на протяжении 7 лет Toyota Motor отмечает рост на рынке Европы. В 2016 году уровень реализации таких моделей составил 295 000 ед., что на 41 % больше прошлогоднего показателя. На сегодняшний день самым популярным гибридом является Toyota Prius 3 поколения.
 
Добавим, что Lexus показал в 2016 году рост в 10 % среди продаж гибридов. Реализовано 44 900 таких транспортных средств.
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Спрос на гибриды Toyota на европейском рынке вырос на 41 %
В Европе представлены Auris Hybrid, Toyota Prius и RAV4 Hybrid. Уже на протяжении 7 лет Toyota Motor отмечает рост на рынке Европы. В 2016 году уровень реализации таких моделей составил 295 000 ед., что на 41 % больше прошлогоднего показателя. На сегодняшний день самым популярным гибридом является Toyota Prius 3 поколения. Добавим, что Lexus показал в 2016 году рост в 10 % среди продаж гибридов. Реализовано 44 900 таких транспортных средств.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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