Спрос на Lexus за год увеличился на 19 %

Бренд реализовал на российском рынке за год 24 117 автомобилей. Увеличение объема продаж составило 19,2 %, по сравнению с 2015 годом. Максимальный рост зафиксирован в декабре.
За последний месяц 2016 года продано 2 509 автомобилей - это наибольший показатель декабрьских продаж за всю историю присутствия бренда в России. Рыночная доля компании увеличилась на 0,4 %, по сравнению с 2015 годом, составив 1,7 %.
Доля Lexus в сегменте выросла на 3,4%, по сравнению с 2015 годом, достигнув 16,1%, что позволило марке подняться на 3 позицию по итогам года.
Наилучшие результаты из модельного ряда Lexus на российском рынке в 2016 году показали RX с 7 848 проданными автомобилями, NX с 6 782 реализованными ед. и LX с 6 402 проданными авто. ES остается наиболее популярной моделью в линейке седанов - в 2016 году реализовано 2 058 автомобилей, на 5,8 % больше, чем годом ранее.
По итогам 2016 года, доля NX в сегменте D-SUV Premium достигла 23,2%. Кроссовер RX стал лидером своего сегмента с долей 19,9%.
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT.
Отличительной особенностью нового GS является ...
За последний месяц 2016 года продано 2 509 автомобилей - это наибольший показатель декабрьских продаж за всю историю присутствия бренда в России. Рыночная доля компании увеличилась на 0,4 %, по сравнению с 2015 годом, составив 1,7 %. Доля Lexus в сегменте выросла на 3,4%, по сравнению с 2015 годом, достигнув 16,1%, что позволило марке подняться на 3 позицию по итогам года. Наилучшие результаты из модельного ряда Lexus на российском рынке в 2016 году показали RX с 7 848 проданными автомобилями, NX с 6 782 реализованными ед. и LX с 6 402 проданными авто. ES остается наиболее популярной моделью в линейке седанов - в 2016 году реализовано 2 058 автомобилей, на 5,8 % больше, чем годом ранее. По итогам 2016 года, доля NX в сегменте D-SUV Premium достигла 23,2%. Кроссовер RX стал лидером своего сегмента с долей 19,9%.
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